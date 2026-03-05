為了減輕年輕世代的負擔，內政部今（5）日宣布擴大青年安心成家支持力道 。部長劉世芳指出，政府將透過租金補貼、包租代管及社會住宅「三軌並進」，預計至 117 年（2028 年）可讓 18 萬戶婚育家庭受惠 。其中最引人注目的是，針對特定婚育族群，政府加碼提供每年最高 6,000 元的育兒居家安全修繕補助，就是要讓青年成家更「有感」。
九縣市優先！「婚育宅」保障 20% 入住名額
內政部國土管理署表示，中央將持續釋出專屬的「婚育宅」 。今年將依據社會住宅完工進度，在以下九個縣市優先釋出至少 1,000 戶：
• 重點區域： 新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及臺東縣 。
• 保障權益： 官方規定上述縣市需釋出社宅中 20% 的名額作為婚育宅 。
• 適用對象： 只要是新婚 2 年內或育有未成年子女之家庭皆符合資格 。
• 未來目標： 預計未來 3 年內全國可再釋出約 1 萬戶婚育宅 。
一族群專屬加碼！6,000 元修繕補助領取資格曝光
除了租屋空間，政府更針對居家安全祭出現金補貼 。凡是 114 年 10 月 1 日以後登記結婚之新婚家庭，或是有新生兒（含胎兒）的家庭，在申請社會住宅包租代管時可享有：
• 修繕補貼： 房客每年最高可領取 6,000 元補助金。
• 補貼用途： 專門用於新增或修繕家中育兒安全設施。
• 租金加碼： 自 115 年 1 月 1 日起，有新生兒出生的家庭，第一胎的租金補貼將直接加碼 100%。
每年投入 38 億！全方位打造婚育友善環境
內政部強調，未來預計每年投入約 38 億元經費，將此計畫納入「百萬戶租屋家庭支出計畫」報行政院核定 。透過加速推動都更、危老重建與社宅供給連結，政府期盼建立長期且不間斷的支持政策 。截至今年 2 月中旬，300 億元租金補貼已有 14 萬戶婚育家庭受惠，未來將持續擴大照顧範圍，落實青年安心成家及生養的目標 。
我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部國土管理署表示，中央將持續釋出專屬的「婚育宅」 。今年將依據社會住宅完工進度，在以下九個縣市優先釋出至少 1,000 戶：
• 重點區域： 新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及臺東縣 。
• 保障權益： 官方規定上述縣市需釋出社宅中 20% 的名額作為婚育宅 。
• 適用對象： 只要是新婚 2 年內或育有未成年子女之家庭皆符合資格 。
• 未來目標： 預計未來 3 年內全國可再釋出約 1 萬戶婚育宅 。
一族群專屬加碼！6,000 元修繕補助領取資格曝光
除了租屋空間，政府更針對居家安全祭出現金補貼 。凡是 114 年 10 月 1 日以後登記結婚之新婚家庭，或是有新生兒（含胎兒）的家庭，在申請社會住宅包租代管時可享有：
• 修繕補貼： 房客每年最高可領取 6,000 元補助金。
• 補貼用途： 專門用於新增或修繕家中育兒安全設施。
• 租金加碼： 自 115 年 1 月 1 日起，有新生兒出生的家庭，第一胎的租金補貼將直接加碼 100%。
內政部強調，未來預計每年投入約 38 億元經費，將此計畫納入「百萬戶租屋家庭支出計畫」報行政院核定 。透過加速推動都更、危老重建與社宅供給連結，政府期盼建立長期且不間斷的支持政策 。截至今年 2 月中旬，300 億元租金補貼已有 14 萬戶婚育家庭受惠，未來將持續擴大照顧範圍，落實青年安心成家及生養的目標 。
|管道項目
|重點福利內容
|預計受惠規模
|社會住宅
|保障 20% 婚育宅名額優先入住
|117 年釋出 1 萬戶
|包租代管
|新婚或育兒族： 每年最高 6,000 元修繕金
|117 年提供 3.2 萬戶
|租金補貼
|所得資格放寬、新生兒首胎加碼 100%
|117 年 14 萬戶受惠