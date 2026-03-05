我是廣告 請繼續往下閱讀

陸委會副主委梁文傑今（5）日表示，近期因李貞秀事件，引發部分國人對於自己是否曾經在大陸設籍有產生疑慮。如果你原來是在中國大陸出生、你是屬於兩岸婚姻出生的子女、小時候曾經在中國大陸居住過，如果有這三種情形，請務必向父母親、家人確認自己是否曾在中國大陸設有戶籍，否則未來若遭檢舉，台灣身分就可能出問題。陸委會今日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持，他提醒大家，如果有下列三種情形，請務必向你的父母親、家人確認自己是否曾在中國大陸設有戶籍，第一，如果你原來是在中國大陸出生、第二，你是屬於兩岸婚姻出生的子女、第三，你小時候曾經在中國大陸居住過。梁文傑說，這三種狀況，基本上都是「第二代」，本身並不是我們講的原生的中國大陸人士，或是我們講的「中配」，基本上講的都是第二代。但是因為第二代可能在出生時，就被他的爸爸或媽媽去申請了大陸的戶籍，甚至有了身分證字號。所以在認定上，他就會變成是有大陸身分。梁文傑表示，但是他後來被帶回到台灣，在台灣生長，他可能根本不知道自己曾經有大陸身分，而這個身分是延續的。實務案例中，有一些是在中國大陸出生後被父母設籍；也有人是回來台灣成長後，被父母拿他的身分證件去大陸申請身分；也有人是在台灣或第三國出生，但在成長過程中也是被父母帶回去申請戶籍。梁文傑指出，最近有幾個案例，當事人都不知情自己有雙重身分。這在以後遇到被檢舉，或者要擔任公職的時候，就會產生問題。所以陸委會要提醒，可能有這些情況的朋友，一定要向家人確認清楚，否則以後在就職或是被檢舉時，台灣身分就會出現問題，這是我們所不樂見的。