民進黨立委王定宇再度驚爆桃色風波「奪人小三」，傳聞黨秘書長徐國勇得知後大罵「太離譜！太令我失望！」打算撤銷王定宇中常委身分。徐國勇今天受訪時表示，自己只是秘書長，撤銷中常委職務並非他的權責，但他也強調，黨主席賴清德在中常會中提到，民進黨作為執政黨，所有從政黨員都應以更高標準作為社會典範，希望王的言行不要影響到黨的聲譽。徐國勇今（5）日南下出席民進黨台中市長提名人何欣純舉辦的「2026姊妹回娘家-挺Women的歌」活動，與地方婦女團體及姊妹會代表交流。他受訪時被問及對王定宇奪人小三一事震怒，並未否認，只引用賴清德的話說「主席在中常會已經講得很清楚，從政黨員要用更高標準來檢視自己、衡量自己，作為社會的典範。」媒體追問王定宇的花邊風波是否影響民進黨選情？他再度強調每位黨員言行都應以更高標準檢視，尤其民意代表、官員等從政黨員更該謹記在心，希望此事不要影響到民進黨整體聲譽與名譽。至於是否要求王定宇辭去中常委職務，徐國勇無奈笑說「那個程序不是那麼容易，也不是我能決定的，因為我不是中常委、不是中執委，更不是中評委，我是黨部的秘書長，所以這不是我的權責。」