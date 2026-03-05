我是廣告 請繼續往下閱讀

大同精化今（5）日舉辦董事會決議，透過減資方式彌補累積虧損，以健全財務結構，並提升每股淨值及營運體質。大同精化發言人陳旭輝指出，減資金額約6億元，減資比率約77.5%，將提請股東常會審議通過，並經主管機關核准後實施。大同精密化學今召開重大訊息記者會，由董事長吳永從、陳旭輝說明減資彌補虧損。大同精化截至去年底，實收資本額為7億7596萬元，每股面額10元，發行股數為7萬7596張；待彌補虧損為6億152萬8362元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。大同精化擬減資金額為6億152萬8362元，減資比率為77.52%，本次實際銷除股數以整數股為準，剩餘不足銷除一股的新台幣2元，擬轉列為公司資本公積。大同精化減資後實收資本額1億7443萬1640元。陳旭輝說，減少的股份，按減資換股基準日股東名簿記載的股東持股比例計算，每仟股減少約775股。減資後不足一股的畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向大同精化股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購。