中央提出8年1.25兆軍購案，對此在野黨力擋並各自提出黨團版本，民眾黨縮水至4000億，而國民黨團今（5）日先是拋出「3500億+N」，不到幾個小時又修正為「3800億+N」，藍營青壯派主張9000億版本未果，對此立委林俊憲表示，可以感受到那些國民黨人士想力挽狂瀾的苦心，但很可惜，主席鄭麗文甩都不甩，「因為你們現在真正的黨中央在北京」。林俊憲坦言，什麼「3800億+N」，藍營宣稱其他項目要等美方給出發價書再來審預算，這也是在愚弄對軍購流程不熟悉的民眾。美方給出發價書時，往往已完成前期美國政府的審查和準備作業，這也是最繁瑣的部分，只等台灣這邊預算一過，馬上可以開始生產。林俊憲說，現在全球軍工產能緊張，工廠不可能為了等台灣的訂單而空置，一但預算拖延，其他訂單可能就會先排入，導致台灣的交期延後，然後國民黨又可以用延宕為由來擋下次軍購，簡直就是完美的循環。別忘了今年的總預算到現在還沒審，藍白多數，預算拖延就是新常態。林俊憲表示，以上流程難道國民黨會不知道？不，他們清楚得很，就是因為清楚，才懂得用來暗擋軍購，畢竟明擋實在太難看。所以講到現在，一切都很清楚了，北京已經定調就是3800億，不能再多，至於如何執行？就交給國民黨自己解決。最後林俊憲說，不過也別太擔心，大家再回想一下，藍白從原本堅決阻擋軍購，到態度突然軟化的時間點，發生了什麼事？「事情還沒結束呢」。