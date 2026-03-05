我是廣告 請繼續往下閱讀

民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員，日前在拍攝過程中從高台摔落，不僅沒有確實採取防止墜落措施，也沒有替受傷演員投保勞工保險及勞工職業災害保險。文化部與勞動部今（5）召開影視職安跨部會研商，文化部長李遠表示，將透過影視製作補助評選及處罰機制，要求製作單位及電視台等加強職業安全管理。近期電視台拍攝電視劇期間發生替身人員高處墜落職災事件，李遠與勞動部長洪申翰從第一時間即多次通話，商議兩部會持續合作推動精進作為。今日由文化部影視及流行音樂產業局長王淑芳、勞動部職業安全衛生署長林毓堂主持，邀集公協會、業界代表、各縣市政府文化局及勞檢單位等，召開「如何提升影視業職場安全衛生研商會議」。李遠表示，受限於台灣市場規模，理解影視產業工作環境相對辛苦，但是無論如何，「產業發展都不能以犧牲工作者安全為代價」。文化部自2023年起即與勞動部跨部會合作，啟動「影視安全檢查專案模式」，推動影視業職災預防指引、契約指導原則、高風險作業檢核表等，並持續透過各類職業安全課程，全面強化影視從業人員職安觀念。「很遺憾近期再次發生職安事件」，李遠說，兩部會除加強職業安全管理作為，文化部也將透過影視製作補助評選及處罰機制，要求製作單位及電視台等，「職業安全是不容妥協的準則」。文化部不斷透過各類型補助支持影視產業發展，但必須提高懲罰及要求劇組配合勞動主管機關通報與檢查等作為，絕對不是要增加拍攝困擾，而是要提醒所有從業人員，共同維護影視產業更永續的未來。林毓堂指出，後續將強化高風險作業事前通報機制，研修職安法規，要求拍攝單位如有從事臨水、水下、動火、爆破及2公尺以上高處作業等前，須辦理危險作業通報，上傳危害辨識與預防措施資料；並修訂「影視業職業災害預防指引」，增列危險拍攝動作的風險辨識、控制措施及現場安全主管確認程序等。影視局長王淑芳則表示，文化部將強化補助措施，提高違反職安相關規定處罰機制。目前影視局各類影視製作補助要點皆已明定將「職業安全」列入評選項目，至今已有2個案例因嚴重違反《職業安全衛生法》情節，經評審委員會決議不予補助。同時，獲補助者事後如有違反相關勞動法令，得視情節輕重，廢止其一部或全部補助金受領資格，且自被廢止補助金資格年度起1年至2年內，不得再申請影視局製作補助金。王淑芳表示，文化部將提高補助措施的罰則，不僅將不得申請年度調高為「2至3年」內，且不得申請範圍擴大至影視局各類補助，並請職安署將違反職安法裁罰公文提供影視局，納入評選重要參考，希望以此重罰提醒業者，務求「先安全、再拍攝」原則。此外，影視局也將繼續加強對影視製作單位的職安溝通與宣導；整合跨部會及民間資源，建置第三方輔導機制，編製影視安全手冊，協助劇組於拍攝前完成安全風險評估與安全防護準備；並持續辦理職安宣導與教育訓練，落實「拍前把關，安全先行」。