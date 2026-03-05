我是廣告 請繼續往下閱讀

玉山紅外線相機拍到「山獸神」！台灣黑熊足跡也被捕捉

▲此次監測紀錄拍到胸前帶有V字形斑紋的台灣黑熊，未來將依據這些資料繪製黑熊出沒熱點地圖，降低人熊衝突。（圖／玉山國家公園提供）

玉山持續推動野生動物長期監測計畫！籲登山客實踐無痕山林

▲玉山紅外線相機鏡頭拍攝到台灣小黃鼠狼群體活動的珍貴畫面。（圖／玉山國家公園提供）

玉山國家公園近年推動野生動物長期監測計畫，透過10處紅外線相機持續記錄山林生態，截至2025年底累積超過4萬4千小時監測時間與3萬6千筆影像資料，調查共拍到30種野生動物，其中25種為台灣特有（亞）種、15種屬保育類。畫面不僅包括台灣黑熊、台灣水鹿、台灣野山羊與穿山甲，也記錄到罕見的台灣小黃鼠狼群體活動，甚至在2600公尺高海拔拍到麝香貓。最珍貴的紀錄是一隻白化水鹿，被稱為「山獸神」的特殊個體，宛如原住民族邵族傳說中的白色聖鹿再現，留下十分罕見的影像。玉管處指出，此次監測紀錄的30種動物中，包含19種哺乳類與11種鳥類，其中屬於保育類物種多達15種，例如台灣黑熊、台灣水鹿與台灣野山羊等。鏡頭也拍攝到台灣小黃鼠狼群體活動的珍貴畫面，並在海拔2600公尺的高山地區發現通常活動於中高海拔的麝香貓。此外，也記錄到台灣穿山甲等稀有物種，顯示高山與中低海拔動物之間的生態互動可能比過去認知更為多元。此次調查過程中，最引人關注的是被稱為「山獸神」的台灣水鹿白化個體。畫面中白色水鹿在山林間活動，被形容宛如邵族傳說中的「白色聖鹿」再度現身山林。玉管處表示，這些影像資料得來不易，每一筆紀錄都是巡查人員背負設備深入山區架設相機、長時間監測後累積的成果，也成為觀察野生動物族群長期變化的重要依據。管理處進一步說明，台灣黑熊作為生態系中的頂層掠食者與保護傘物種，一直是監測計畫的重要目標。透過紅外線相機影像辨識黑熊胸前的V字形斑紋與體型特徵，研究人員能夠進行個體辨識，分析族群數量、分布範圍與出沒時段，未來也將依據這些資料繪製黑熊出沒熱點地圖，評估潛在風險，降低人熊衝突。玉管處強調，透過在不同海拔與棲地類型設置監測樣點，建立標準化與系統化的資料蒐集流程，能長期穩定累積科學數據，不僅有助於掌握野生動物的分布與活動熱區，也能作為保育政策、經營管理與環境教育的重要基礎。同時管理處也提醒登山與遊憩民眾，山友應落實食物管理並遵守不餵食、食物不落地等原則，並實踐無痕山林理念，與野生動物保持適當距離，共同維護棲地品質。玉管處表示，透過科學監測與社會大眾的共同參與，才能讓玉山園區的人與自然關係持續朝向更穩定且具韌性的共存環境邁進。