記憶體從去年爆發缺貨漲價潮，「一貨難求」的迫切窘境到了什麼樣的地步？威剛董事長陳立白今（5）日指出，記憶體市場供給仍然非常吃緊，甚至就是供給不足，到明年都是無法改變的問題。他直言，甚至所有CSP（雲端服務供應商）大客戶都是「求爺爺告奶奶」，只要有量「先買再說」，不在乎價格，可見超級循環並未消失。威剛今日舉行法說會，陳立白表示，到目前為止，記憶體市場還是處於「一貨難求」的狀態，供給非常吃緊，甚至是供給不足，這樣的情形應該會維持今年整年，甚至到明年皆是無法改變的狀態。因此現在整個市場已經不是客戶有錢就能買得到貨，這樣的情況從去年第三季開始就越來越明顯，剛開始是DRAM，後來DDR4也都漲得一塌糊塗，他預期，整體DDR4、DDR5，DDR4今年仍會繼續漲，尤其DDR4供貨端正大幅減產，「所以不管是DDR4、DDR5、NAND、SSD今年大概都是應該會從年初好到年尾。」這樣供需嚴重失衡的狀況現階段是如何？陳立白透露，這些CSP大客戶，現在都是「有貨就盡量出給我，價錢、價錢我不care（在意），我只要有量。」由於未來算力是關鍵，也有人稱作割喉戰，因此在算力競爭下，基本上這些客戶現皆是無論口袋有多少（錢）、口袋有多深，通通先買再說，萬一口袋不夠深，再想方設法增資，這也是有史以來第一次，他說，且不是一、兩家客戶，是所有客戶皆是如此。也因從美系到中國CSP超級大公司，目前方向都是一致，「只求量、不在意價格。」也就是這樣全面性的新型態，才把記憶體價格「炒成這個樣子」。不僅如此，陳立白發現，原先本不是威剛的客戶，現在也開始排隊要求威剛供貨，「原本不是我們的客戶，然後現在就是突然來跟我們要貨」，包括這幾天也有一、兩家CSP大廠直接拜訪威剛，希望威剛不只在今年，甚至是明年供貨，而他們也願意和威剛簽長約，他直呼，這是以前比較少見的情況。威剛預期，今年DRAM與NAND需求將持續強勁，其中NAND在企業級SSD（eSSD）需求帶動下，下半年供給缺口甚至可能大於DRAM，整體記憶體市場仍將維持強勢格局。