立法院新會期召委選舉11日登場，國民黨團今確定8大委員會成員，其中內政委員會大搬風，藍委牛煦廷、黃建賓改去外交國防委員會；黨團首席副書記長許宇甄改去司法法制委員會；另外加入先前在交通的廖先翔、司法的王鴻薇，異動人數多達5人，另外外交國防也較上會期增加1人至7人，新增藍委牛煦庭、黃建賓，而立法院副院長江啟臣則改去司法法制委員會。國民黨團今確定8大常設委員會名單，其中經濟、財政、衛環3委員會吾人更動，內政委員會大搬風，包括許宇甄、牛煦庭、黃建賓3人離開，加入王鴻薇、廖先翔。另外本會期「重中之重」要審查軍購和關稅的外交國防委員會，過去兩年組成是6綠5藍1白，立院正副院長韓國瑜、江啟臣依照慣例不介入委員會事宜，只剩下徐巧芯、馬文君、陳永康和黃仁4位，即使加上民眾黨立委王安祥，投票依然輸給民進黨，經過徐巧芯、馬文君反映後，黨主席鄭麗文為此分別私下拜會韓國瑜、江啟臣協調此事，韓、江也點頭願意配合黨團運作，離開委員會，但最後僅江啟臣離開，並加入牛煦庭、黃建賓兩人。有趣的是，由於新組成的外交國防委員會，是7綠7藍1白，未來倘若遇到關鍵性法案要表決的話，有望上演院長韓國瑜出席委員會場面。另外，原先在教育文化委員會的萬美玲改到交通委員會、同委員會的林沛祥因擔任書記長改到司法法制委員會、卸任黨團書記長的羅智強回到心心念念的教文委員會，廖先翔則從交通協調到內政委員會並擔任召委。而本會期的8大常設委員會擬召委名單，預計經濟委員會鄭天財、財政委員會李彥秀、交通委員會黃健豪、衛環委員會盧縣一、司法法制委員會翁曉玲、教文委員會羅廷瑋、內政委員會廖先翔，另外非常設委員會的程序委員會，擬由翁曉玲續任，僅外交國防委員會仍未確定，不過黨團力勸上會期召委馬文君續任，應可成功。