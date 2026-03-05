我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團今（5）日召開黨團大會，拍板國防特別條例草案版本為「新台幣3800億元+N」。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但針對該方案中潛藏的多項矛盾與風險表達強烈擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任；黨團書記長范雲則追問，國民黨內部有9000億，也有6000億的版本，為什麼最後卻選擇了一個縮水最多、打了「2.8折」的版本？朝野黨團有共識，立法院會明將行政院版國防特別條例付委，與民眾黨團版本併案審查。國民黨團今召開黨團大會，拍板黨版國防特別條例草案，並將於6日院會正式提出，國民黨團書記長林沛祥表示，黨版中明確規定只有符合美國對台軍售程序、符合國軍作戰需求，且取得美方正式發價書的採購項目才適用本條例。對此，莊瑞雄表示，國民黨過去對國防預算的態度相對強硬，如今表態支持3800億元軍購，某種程度上屬於立場的轉變與善意的展現，民進黨團對於朝野在國防議題上能逐步凝聚共識抱持正面態度，然而，國民黨在表態支持的同時，卻又附加多項新的政治條件與程序限制，不僅使整體方案顯得前後矛盾，更易引發外界質疑，是否在表面支持下暗設新的政治門檻。針對國民黨要求「先有發價書（LOA）再談預算」的主張，莊瑞雄提出嚴正警告，國際軍購的實務流程並非「先報價才有預算」，而是需要台灣先展現明確的採購意向與預算額度，美方才會啟動內部審查並提出正式報價，若強行倒置程序，不僅導致台灣在爭取先進武器時錯失排隊與採購的黃金時機，更可能讓美方對台灣的自我防衛決心產生誤判，進而延誤軍購時程。莊瑞雄引用日本首相高市早苗的名言提醒，「沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護」。他呼籲，國防建設應以展現自我防衛決心為首要，切勿讓採購程序淪為政治拉鋸的籌碼。莊瑞雄質疑，國民黨雖高呼國防採購需「透明、可監督、可負責」，但方案中的「＋N」卻完全未交代後續的金額、具體時程與採購內容，這種模糊不清的後續安排，不僅阻礙國會進行完整的成本效益評估，更與其透明化的訴求背道而馳。莊瑞雄呼籲國民黨與民眾黨在提出各自的法案版本時，應明確將「非紅供應鏈」納入條文之中。他強調，民進黨版本已將此寫入條例宗旨，核心目的正是為了強化台灣國防產業的自主性，並大幅降低對中國供應鏈的依賴。范雲則說，國民黨版本只剩下買八樣武器，不僅刪除系統建置與人員交流，也刪了「非紅供應鏈」，這個能夠防範戰時遭海空封鎖、避開紅色供應鏈風險的自主國防產業。范雲追問，國民黨內部有9000億，也有6000億的版本，為什麼最後卻選擇了一個縮水最多、打了「2.8折」的版本？