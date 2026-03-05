我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續升溫，外交部日前已正式啟動護僑行動，並成立「因應中東情勢服務專區」，全力協助國人撤離。針對中國駐以色列使館在撤離通知中納入台胞證，藥師林士峰日前發文稱「護照不如台胞證」，民進黨團幹事長莊瑞雄今（5）日回應，批評中方在戰亂時刻對台「吃豆腐」，並強調將護照與台胞證在戰爭中做互比完全沒有必要。民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲及副幹事長陳培瑜召開輿情回應記者會，莊瑞雄指出，中華民國與中華人民共和國在外交上的博弈持續數十年，國人心裡都清楚中國身為大國在國際上的影響力，但中方不應在國人同胞面臨戰爭威脅的艱難時刻，刻意宣傳台胞證比我國護照更有用。莊瑞雄強調，政府當前的任務是審慎因應變局，並透過駐外代表處發揮最大能量，以保護僑胞的人身安全，國人若有需求應優先尋求我國代表處協助。他坦言，若在極端危急且無計可施的情況下，國人為了保命向中國大使館求助，其他國人也不會認為這是羞恥的事情，各界應該回歸事件本質，而非在戰爭當下進行無謂的證照比較。