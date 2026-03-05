我是廣告 請繼續往下閱讀

▲會場同步展出25篇涵蓋單細胞多體學、CAR-T實體腫瘤治療、登革熱時空分析等前沿領域的學術海報。（圖／高醫大提供）

為推動臺灣生物醫學領域與國際接軌、促進基礎研究與臨床醫學的深度融合，高雄醫學大學與中央研究院生物醫學科學研究所於3月4日至5日，在高醫國際會議中心舉辦「2026高雄醫學大學-中研院生醫所聯合生物醫學新知研討會」，吸引國內外300位生醫領域專家學者與學子熱烈參與。開幕式由高醫大董事長陳建志與校長余明隆致詞揭開序幕，強調在全球生醫競逐加速之際，高醫大將持續推動國際鏈結與跨域整合，為轉譯醫學注入更強勁的動能。中研院生醫所則由陳儀莊所長率領50位研究員與6位來自全球頂尖學術與醫療機構的學者南下共襄盛舉。此次專題講者陣容堅強，包含來自全球頂尖癌症研究重鎮「紀念斯隆-凱特琳癌症中心」的Dr. Scott Lowe、「約翰霍普金斯大學醫學院」的Dr. Stephen B. Baylin。此外，美國杜克大學終生教授、中研院林慧觀院士（Dr. Hui-Kuan Lin）也針對時下最熱門的「標靶癌症治療 PROTACs 技術」發表最新突破。來自義大利分子腫瘤學研究所的Dr. Fabrizio d'Adda di Fagagna、美國馬里蘭大學的 Dr. Feyruz Rassool與瑞士南瑞士大學的Dr. Andrea Alimonti，也接力解密端粒生物學、粒線體失調及免疫微環境的奧秘，為與會者帶來最即時的國際研究趨勢。除了國際大師的精彩演說，高醫大研究團隊亦在此次盛會中展現堅強的臨床與學術實力。葉信志教授分享如何利用「臨床大數據與AI驅動的多體學」推動上泌尿道癌的精準治療；王慧晶副教授剖析頭頸癌患者產生抗藥性的分子機制；黃釧峰教授則聚焦於C型肝炎根除後，肝細胞癌發生的風險與機制，展現高醫大從臨床現場回應重大健康議題的研究深度。會場同步展出25篇涵蓋單細胞多體學、CAR-T實體腫瘤治療、登革熱時空分析等前沿領域的學術海報。為了讓更多學子與研究人員能參與這場學術饗宴，大會也同步開放線上直播，讓更多研究人員共享這場學術盛宴。高醫大表示，「2026聯合生物醫學新知研討會」不僅是一場學術交流，更是推動臺灣生醫產業邁向國際的重要引擎。期盼藉由匯聚全球智慧，加速將實驗室裡的基礎研究，轉化為改變病患生命的臨床解方。並透過與中研院生醫所的深度交流，能有效鏈結高醫大及體系醫院豐富的臨床資源與中研院卓越的基礎科學研究量能，為精準醫療、癌症治療及各式創新療法帶來突破性的發展，持續提升臺灣在國際生醫舞台的影響力。