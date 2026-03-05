美式賣場好市多（Costco）以多元化的商品深受台灣人喜愛，賣場經常擠進滿滿人潮，停車場也要排隊，不過台灣好市多今（5）日驚喜宣布，線上即起推出「購物週期購」，日常家用品可以設定週期、綁定扣款方式，賣場就會主動在設定時間送達會員家中，是補貨日常用品的好幫手。事實上，國外好市多早已有該服務，而台灣好市多針對新服務上線表示「為提供會員更便捷的採購模式，線上購物平台推出週期性的購物服務，讓會員在忙碌之餘，也能輕鬆完成生活必需品的備貨」。
終於跟上海外好市多！台灣好市多宣布「線上購物週期購」服務登場
好市多宣布線上購物推出「線上購物週期購」服務，會員可針對家中日常必備用品，自訂配送週期，不僅可隨時更改配送頻率，也可以在下次出貨前隨時取消。每到設定的出貨時間，系統自動下單扣款，免去定期登入網站或前往賣場補貨的體力與時間成本。解決消費者忘記補貨的痛點，確保日常生活不中斷。
而該服務海外好市多早已推動，現在台灣會員也等到該服務，官方表示「為提供會員更便捷的採購模式，線上購物平台推出週期性的購物服務，讓會員在忙碌之餘，也能輕鬆完成生活必需品的備貨，享有從容便利的購物體驗。」
好市多「線上購物週期購」常見問題
◾可以取消訂閲週期購嗎？可以。請至「我的帳戶」>「我的週期購」選擇「取消週期購」即可終止週期購服務，取消後將不再自動成立未來期數訂單。
◾可以暫停一次週期購嗎？可以。會員可至「我的帳戶」>「我的週期購」選擇「跳過下次配送」，下期將自動恢復。
◾週期購商品可以退貨嗎？可以。請於收到週期購商品後依好市多退貨政策辦理。
◾是否所有好市多商品都有週期購服務？僅部分商品適用與週期購服務，若商品頁面未顯示「週期購」選項，則不提供此服務。可參考目前使用與週期購商品。
◾同一筆週期購訂單可以訂閲多樣週期購商品嗎？每筆週期購訂單僅能訂閲一個週期購商品，如欲購買多個週期購商品，請分開獨立訂閲。
家樂福應援經典賽！咖啡、山藥買一送一
除了好市多帶來新服務外，量販通路家樂福今（5）日應援2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），宣布推出一系列限定優惠，門市有FIN補給飲、山藥、現煮卡布奇諾都有買一送一。
即起至3月6日前
◾INLOVE CAFÉ中杯熱卡布奇諾買一送一
◾品客洋芋片系列，單件58元二件98元
◾冷藏澳洲穀飼無骨牛小排（貼體包）200g，特價199元
◾金蕉伯履歷香蕉，特價89元
即起至3月7日前
◾可口可樂Zero、無糖雪碧（600ml Ｘ4）每件89元，兩件只要120元（特價至3/8）
◾黑松FIN好菌補給飲買1送1（580ml x 4入）原價116元
◾日本山藥（L）（600g）買1送1，原價199元
◾日式麻糬6入，原價129元、特價109元
資料來源：好市多、家樂福
我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多宣布線上購物推出「線上購物週期購」服務，會員可針對家中日常必備用品，自訂配送週期，不僅可隨時更改配送頻率，也可以在下次出貨前隨時取消。每到設定的出貨時間，系統自動下單扣款，免去定期登入網站或前往賣場補貨的體力與時間成本。解決消費者忘記補貨的痛點，確保日常生活不中斷。
而該服務海外好市多早已推動，現在台灣會員也等到該服務，官方表示「為提供會員更便捷的採購模式，線上購物平台推出週期性的購物服務，讓會員在忙碌之餘，也能輕鬆完成生活必需品的備貨，享有從容便利的購物體驗。」
◾可以取消訂閲週期購嗎？可以。請至「我的帳戶」>「我的週期購」選擇「取消週期購」即可終止週期購服務，取消後將不再自動成立未來期數訂單。
◾可以暫停一次週期購嗎？可以。會員可至「我的帳戶」>「我的週期購」選擇「跳過下次配送」，下期將自動恢復。
◾週期購商品可以退貨嗎？可以。請於收到週期購商品後依好市多退貨政策辦理。
◾是否所有好市多商品都有週期購服務？僅部分商品適用與週期購服務，若商品頁面未顯示「週期購」選項，則不提供此服務。可參考目前使用與週期購商品。
◾同一筆週期購訂單可以訂閲多樣週期購商品嗎？每筆週期購訂單僅能訂閲一個週期購商品，如欲購買多個週期購商品，請分開獨立訂閲。
家樂福應援經典賽！咖啡、山藥買一送一
除了好市多帶來新服務外，量販通路家樂福今（5）日應援2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），宣布推出一系列限定優惠，門市有FIN補給飲、山藥、現煮卡布奇諾都有買一送一。
即起至3月6日前
◾INLOVE CAFÉ中杯熱卡布奇諾買一送一
◾品客洋芋片系列，單件58元二件98元
◾冷藏澳洲穀飼無骨牛小排（貼體包）200g，特價199元
◾金蕉伯履歷香蕉，特價89元
即起至3月7日前
◾可口可樂Zero、無糖雪碧（600ml Ｘ4）每件89元，兩件只要120元（特價至3/8）
◾黑松FIN好菌補給飲買1送1（580ml x 4入）原價116元
◾日本山藥（L）（600g）買1送1，原價199元
◾日式麻糬6入，原價129元、特價109元