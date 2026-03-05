我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續延燒，遭到美國與以色列聯合空襲後，伊朗對周遭海灣國家發動攻擊作為報復，今（5）日更傳出伊朗無人機襲擊亞塞拜然造成兩人受傷，亞塞拜然外交部表示，已經召見伊朗駐亞塞拜然大使表達抗議，要求此類攻擊事件不要再發生。綜合外媒報導，亞塞拜然當局表示，伊朗無人機襲擊了納西切萬機場（Nakhchivan International Airport）航站，造成至少兩人受傷，另外還有一架伊朗無人機墜落在沙卡拉巴德村（Shakarabad）附近一所學校周邊。亞塞拜然外交部表示，「強烈譴責」這些無人機襲擊，並已召見伊朗駐亞塞拜然大使表達抗議。亞塞拜然外交部強調，要求伊朗當局澄清狀況、採取措施確保此類事件不再發生，並稱將保留「採取適當回應措施的權利」。土耳其國防部昨日也表示北約防空系統攔截了一枚從伊朗發射、朝土耳其飛去的彈道飛彈，土耳其當局隨後向伊朗提出抗議，警告不要再讓類似事件發生。伊朗軍方今日則否認朝土耳其發射飛彈，稱伊朗一貫尊重友好國家土耳其的主權。