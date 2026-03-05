中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（6）日東北季風增強，北部、東半部雨區擴大，甚至可能出現較大雨勢；氣溫驟降，白天北部、宜蘭高溫約17至22度，中南部25至29度，入夜中部以北與宜花低溫下探14至16度，周末（3月7日至3月8日）轉為乾冷型態，降雨縮減，僅東半部及北海岸仍有零星雨。
東北季風增強 明天天氣更差
黃恩鴻指出，明天東北季風增強，北部、東半部、恆春地區、中南部山區將會有局部短暫雨，特別是基隆北海岸、宜蘭降雨持續明顯，且有較大雨勢，新竹以南的平地將恢復到多雲到晴的天氣。
北台灣剩下14度 周末轉乾冷
明天氣溫方面，黃恩鴻說明，白天北部、宜蘭17至22度，中南部25至29度，花東21至26度，不過受到東北季風增強影響，入夜後氣溫驟降，中部以北、宜花剩下14至16度，南部、台東17至19度。
黃恩鴻提及，周末兩天主要受到乾冷空氣影響，各地降雨稍緩，雨區縮減，只剩東半部、基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，中南部平地以多雲為主，要特別注意氣溫，周六北台灣最涼，花蓮溫度下降2至3度，中南部早晚較涼、日夜溫差大。
資料來源：中央氣象署
