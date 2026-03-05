台灣尚勇！2026 WBC世界棒球經典賽即將點燃戰火，球迷的加油聲也準備衝破天花板。葡萄王生技把這股應援能量化成行動，旗下能量補給品牌康貝特200P® EX推出期間限定的「台灣尚勇」國際賽限量款包裝，目前已於各大通路上市，把「台灣尚勇」的氣勢直接放上罐身，提供台灣球迷應援時的最佳能量飲料選擇！賽事前夕，康貝特200P® EX亦與「2026台日棒球國際交流賽」聯名合作，並邀請韓籍啦啦隊女神安芝儇、南珉貞到場助陣，把為Team Taiwan的加油聲喊到最滿。康貝特200P® EX陪你一路挺台灣，從東京出發，瞄準邁阿密舞台！成就經典，喝了再上！
2026 WBC世界棒球經典賽即將開打！「台灣尚勇」限量新包裝熱血登場
國際賽事最熱血的是那份全民的凝聚感，關鍵時刻齊聲的加油，把氣勢推到最高點。為迎接2026最大的棒球國際賽事，康貝特200P® EX推出應援限量新包裝，以「台灣尚勇」作為罐身主視覺，搭配「200P EX」大字、棒球縫線元素與揮棒剪影，並加入「Go! Let’s Win!」應援字樣，整體更有速度感與賽事張力。
韓籍啦啦隊女神到場應援！安芝儇、南珉貞助陣台日交流賽
日前，Team Taiwan亦透過「2026台日棒球國際交流賽」在台灣與球迷見面，這場交流賽也成為Team Taiwan赴日前的重要實戰暖身。康貝特200P® EX更與本次交流賽展開聯名合作，現場除設置即時能量補給外，也安排多個應援橋段，包括韓籍啦啦隊女神安芝儇、南珉貞坐鎮看台與球迷一起應援，並搭配玩偶在局間登上舞台帶動應援氣勢，讓現場加油聲此起彼落，也為即將到來的東京國際賽事提前暖身。康貝特200P® EX含7種維生素、胺基酸等成分，咖啡因與容量雙重提升，搭配微氣泡感更順口好喝，陪伴球迷一起蹲守轉播、揪團看球的各種時刻。康貝特200P® EX為台灣應援，喝了再上！
更多活動資訊可至活動辦法網站、康貝特官方Instagram查看。
