鴻海5日公布2月營收5958.13億元，儘管受農曆春節工作天數減少影響，較1月回落18.4%，但仍年增8%，並寫下歷年同期新高；累計今年前2月營收達1.32兆元、年增21.6%，同樣刷新同期紀錄。鴻海說明，2月各大產品線月對月普遍轉弱，主因是春節假期使得出貨天數縮短，雲端網路、元件及其他、電腦終端以及消費智能等類別與1月相比皆呈現下滑。若與去年同期相比，鴻海指出，雲端網路產品在AI相關需求帶動下維持強勁成長，是支撐整體營收年增的主要動能；至於元件及其他、電腦終端、消費智能等類別則相對偏弱。從累計表現看，前2月雲端網路與元件及其他產品年增幅度較明顯，消費智能約略持平，電腦終端則呈現衰退。鴻海表示，整體成長仍以AI雲端產品拉貨為核心。展望第一季，鴻海表示目前能見度大致符合市場預期，隨AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於原先預估，公司預期本季季節性表現有機會優於過去五年的區間水準。