出道即受關注的首檔「不配息再投入」市值型ETF——凱基台灣TOP50（009816），成為近期盤面上的資金避風港！009816自2月3日掛牌以來，最新資產規模已突破650億元，受益人數達38.7萬人，甚至八大公股行庫卡位成為股東，在眾多ETF產品中快速竄起，讓投資達人股魚在臉書發文感概，「廣大投資人終於覺醒了！」，原來不配息再投入，才是資產長大的最強外掛。
009816短時間內吸引大量資金進駐，顯示投資人對「不配息再投入」機制的接受度正在提高，股魚在貼文中表示，009816採不發放現金股利、將收益全數反映於淨值的設計，與多數台股ETF主打配息的模式不同，他認為，部分投資人仍將ETF配息與銀行存款利息混為一談，但在ETF機制下，「配多少股利，淨值就會相應扣減」，若未將股息再投入，等於減少持續累積報酬的本金。
針對網友提出把ETF配息「自行手動再投入即可達到相同效果」的說法，股魚指出，這是常見的第一個迷思。理論上，若能做到百分之百、即時且無任何成本地再投入，效果確實與不配息再投入機制相近；然而實務上，投資人往往因市場波動、價格判斷或資金運用需求，未必能完整執行，進而使實際複利效果與預期產生落差。
他並以假設條件試算差異：若本金100萬元、年報酬率20%、年配息率10%、持有三年，不配息再投入機制下，第一年資產增至120萬元，三年後達172.8萬元，報酬率為72.8%；若為配息型ETF且股息未再投入，整體報酬約為64.93%，兩者差距約7.87％，且持有期間愈長，差距可能愈為明顯。
除再投入執行率問題外，股魚也提出第二個討論重點——「隱形摩擦成本」。他指出，投資人若每次領息後再行買進，需負擔交易手續費；若單筆配息金額超過兩萬元，還可能涉及二代健保補充保費及個人綜所稅，長期下來將影響整體報酬。尤其在市場震盪期間，投資人可能因情緒因素延後或放棄再投入，使理論複利效果難以完全實現。
市場觀察認為，009816規模與受益人數快速成長，反映投資人對累積型ETF的關注度提升。隨著台股ETF產品設計趨於多元，配息型與不配息再投入型策略差異，也成為投資人評估長期報酬結構的重要議題。
◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
