民進黨布局2026選戰，六都尚有台北、桃園人選未明，民進黨秘書長徐國勇今鬆口表示，相關作業正處理中，預計最快下周召開選對會，屆時將針對尚未提名的區域進行討論，應該很快就會有好消息。民進黨因應2026選戰的提名速度比藍白都快，但台北、桃園的市長布局至今不明，外界高度關注。徐國勇今（5）日南下出席民進黨性平部與立委何欣純共同舉辦的「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動，被問及台北、桃園市長提名，鬆口表示「我們正在處理中，應該很快會有消息」。徐國勇說，選對會最快下個星期開會，屆時將針對還沒有提名的縣市進行相關討論，至於能否趕在3月底有結果？徐國勇說，當然希望越快越好，不過仍尊重選對會所有委員的處理情形。傳聞國民黨籍彰化縣長王惠美有望入閣「藍綠合」，徐國勇說，自己負責黨務工作，行政工作是院長卓榮泰、總統賴清德在處理，自己基本上不插手行政院相關業務，所以「真的是不知道」。