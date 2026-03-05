我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計大廠瑞昱先前向美國北加州法院遞送狀，控告聯發科與IP Value Management Inc合謀，試圖將瑞昱趕出市場。對此，聯發科今日重申，該訴訟指控與事實不符，所謂與專利主張實體（PAE）聯手利用訴訟騷擾等指謫均屬曲解，本案將依既定程序繼續審理，並對本公司無重大影響。在最新進度中，美國北加州聯邦地方法院已駁回聯發科所提出之簡易判決動議。瑞昱表示，公司對法院就相關議題所為之審慎考量表達感謝，法院此一裁決，再次確認本公司之主張具備充分理據，可進入司法程序進一步審理。瑞昱強調，公司將全力在訴訟中證明，聯發科與IP Value／Future Link濫用美國智慧財產權制度，藉此墊高日常消費性電子產品之成本，侵害美國消費者權益並扼殺創新發展，相關當事人應就此承擔相應之法律責任。路透報導，聯發科擁有近60%全球電視晶片市佔率，瑞昱指控聯發科和IPValue Management Inc串通，試圖將其逐出市場，並壟斷用於智慧型電視和機上盒的晶片產業。對此，聯發科今日回應，瑞昱前於美國北加州聯邦法院對本公司提出之反壟斷訴訟案，法院於2024年5月駁回瑞昱之訴訟。聯發科指出，法院嗣後允許瑞昱修正其訴狀，公司乃再次聲請法院，應不經實質審理即逕予駁回訴訟。雖法院裁決並未同意公司請求，但所作裁決僅允許訴訟繼續進行而已，並無所謂「確認瑞昱之主張具備充分理據」之情事。聯發科強調，公司致力捍衛應有的法律權益，並重申該訴訟指控與事實不符，所謂與專利主張實體聯手利用訴訟騷擾等指謫均屬曲解。若因該等不實指謫或報導造成本公司任何損害，將依循法律途徑保護本公司之權利，絕不寬貸。