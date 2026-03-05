2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），中華隊明（6）日將迎戰日本隊，台北101為中華隊強力應援，今晚6點至午夜12點，將在大樓點燈集氣，並且連續4天在賽程當晚都會為中華隊點燈加油，不過每日應援小語都不同，有經過信義區的民眾可以特別抬頭看看！

台北101今（5）日點燈內容為「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、台日友好、TAIWAN WIN」。後續幾天的點燈文字將視戰況調整，也成為信義區每天可愛的小彩蛋，有經過可別忘抬頭看看今日應援小語。

台北101官方表示，為響應WBC賽事，將於3月4日至3月8日進行點燈打字應援，邀請全民一同為中華隊集氣。本次更特別將點燈時間延長至午夜12點，陪伴球迷熱血應援到最後一刻。

昨（4）日台北101點燈文字為「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、WBC開局勝利、一路開轟、轟轟轟轟轟轟轟」，氣勢十足，也為中華隊開幕戰強力應援。

▲台北101自今（4）日起連續5天點燈應援，首日點燈文字依序為「台灣尚勇、TEAM TAIWAN、WBC開局勝利、一路開轟、轟轟轟轟轟轟轟」。（圖／台北101提供）
台北101經典賽點燈時間一覽

3/5（四）18:00－24:00
3/6（五）18:00－24:00
3/7（六）22:00－24:00
3/8（日）18:00－24:00

