菲律賓副總統莎拉正面臨任內最嚴峻的政治考驗。眾議院司法委員會於3月4日以54票贊成、1票反對的壓倒性結果，裁定兩份彈劾訴狀「內容充實」（Substance），彈劾程序將正式進入答辯與調查階段。此案不僅威脅其副總統職位，也顯現出杜特蒂家族（Duterte）與總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）陣營之間的盟友關係已出現實質裂痕。司法委員會主席喬爾．蔡（Joel Chua）強調，目前的裁定表現為確認案件具備進一步審查的價值，而非直接判定違法。指控內容聚焦於莎拉（Sara Duterte）在擔任副總統及教育部長期間，涉嫌不當動用數億披索的機密與情報資金，並涉及收受賄賂及財產來源不明等問題。此外，她先前針對總統及其盟友發出的「暗殺報復」言論，亦被列入彈劾理由，引發政壇對國家安全的廣泛討論。依照憲法程序，莎拉必須在收到文件後的10天內提交答辯。隨後，委員會將展開聽證並於60個會議日內向全院提交報告。若獲得至少三分之一眾議員支持，案件將移交參議院審理。若最終有三分之二參議員裁定罪名成立，莎拉將被解職並永久喪失公職資格。作為反擊，莎拉同日向前軍事特工馬德里亞加（Madriaga）提出偽證指控。馬德里亞加曾指稱莎拉指示其處理機密資金及收受不當競選經費，但其本身因涉及綁架勒索遭拘留，證詞的可信度在政壇引發爭議。莎拉陣營批評彈劾案具有高度政治動機，反映了2022年兩世家聯盟在權力分配與政策立場上的深層矛盾。這場彈劾風暴不只是單一官員的誠信問題，更是菲律賓政治版圖重新洗牌的訊號。當昔日的盟友進入法律對峙，菲律賓未來三年的政局穩定度與2028年的接班布局，都將隨著這場聽證會的推進而重新定位。