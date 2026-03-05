美國與以色列對伊朗發動襲擊，斬首最高領袖哈米尼，外界關注伊朗政權將由誰來接班。美國智庫蘭德公司研究員預測，伊朗政壇有四種不同結局。
美國蘭德公司歐洲發展與安全顧問史蒂芬斯（Michael Stephens ）、蘭德歐洲的研究部門負責人甘迺迪（John Kennedy）發表聯名評論指出，哈米尼去世標誌著伊朗伊斯蘭共和國體制發生1989年來最嚴重動盪。此次權力交接將面臨嚴峻的國內動盪、經濟危機以及前所未有的外部軍事壓力。接下來發生的一切將產生深遠的影響。
伊朗軍事上的弱點和對外部壓力的脆弱性顯然是關鍵因素。美國、以色列的斬首能力仍具決定性意義，國內派系鬥爭會如何出現也須列入考慮。
評論指出，專制政權的未來難以預測，僅從伊朗內部動態來看，目前有四種可能結果。第一種是存在「鞏固現狀」的局面，專家會議批准一位高級神職人員繼任，力圖在不做出任何實質改變或讓步的情況下維持現有體制。雖然能面臨被定點打擊的風險，但伊朗目前仍試圖推行這種有組織的宗教權力交接制度。
第二種則是「倉皇逃竄」的局面，即關鍵領導人最終意識到自己的末日將至，像敘利亞前總統阿塞德（Bashar al Assad）一樣逃離國家。這對想看到伊朗終結的人很有吸引力，但必須考慮到出現權力真空，會導致制度混亂、國家崩潰，且也無法保證伊朗會因此變得更自由開放。
第三種狀況則是出現「鎮壓與繼承」，即政權更依賴伊斯蘭革命衛隊以殘酷手段重新確立其權威，這將導致準軍事化的軍政府出現，宗教合法性減弱。這也可以能催生出一個更具威脅性的政權，既壓制異議，又加倍抵制美國、以色列壓力。
第四種情況，則是伊朗民眾「起義成功」，但目前對當地局勢了解有限，尚不清楚伊朗民眾會支持誰登上大位，以及在缺乏軍事機構支持下能否成功。伊朗民眾必須走上街頭，面對一個為保住權力而戰的暴政政權的殘餘勢力，這可能導致局勢高度不可預測，但如果伊朗當局因美國持續的軍事壓力而進一步削弱，這種情況發生的可能性也會增加。
文章分析，無論伊朗的權力交接最終以何種形式展開，其區域影響力將十分深遠。以色列將制定緊急應變計畫並準備好進一步的軍事選項，而海灣阿拉伯國家則可能試圖盡快緩和緊張局勢。儘管海灣國家對伊朗襲擊領土感到憤怒，但關鍵仍在於盡快與最終出現的任何政權建立可行的長期關係，並維持某種形式的冷和平，同時盡可能減少對各自國內局勢的衝擊。
此外，土耳其和巴基斯坦都面臨嚴重的安全隱患，尤其是在伊朗開始分裂之際，如果伊朗境內的庫德族和俾路支武裝分子試圖建立政治據點，情況就更加令人擔憂。
同時，俄羅斯和中國雖然擔心失去合作夥伴並面臨能源中斷的風險，但儘管兩國都將伊朗視為戰略夥伴，但它們對局勢的影響力卻十分有限。
我是廣告 請繼續往下閱讀
伊朗軍事上的弱點和對外部壓力的脆弱性顯然是關鍵因素。美國、以色列的斬首能力仍具決定性意義，國內派系鬥爭會如何出現也須列入考慮。
評論指出，專制政權的未來難以預測，僅從伊朗內部動態來看，目前有四種可能結果。第一種是存在「鞏固現狀」的局面，專家會議批准一位高級神職人員繼任，力圖在不做出任何實質改變或讓步的情況下維持現有體制。雖然能面臨被定點打擊的風險，但伊朗目前仍試圖推行這種有組織的宗教權力交接制度。
第二種則是「倉皇逃竄」的局面，即關鍵領導人最終意識到自己的末日將至，像敘利亞前總統阿塞德（Bashar al Assad）一樣逃離國家。這對想看到伊朗終結的人很有吸引力，但必須考慮到出現權力真空，會導致制度混亂、國家崩潰，且也無法保證伊朗會因此變得更自由開放。
第三種狀況則是出現「鎮壓與繼承」，即政權更依賴伊斯蘭革命衛隊以殘酷手段重新確立其權威，這將導致準軍事化的軍政府出現，宗教合法性減弱。這也可以能催生出一個更具威脅性的政權，既壓制異議，又加倍抵制美國、以色列壓力。
第四種情況，則是伊朗民眾「起義成功」，但目前對當地局勢了解有限，尚不清楚伊朗民眾會支持誰登上大位，以及在缺乏軍事機構支持下能否成功。伊朗民眾必須走上街頭，面對一個為保住權力而戰的暴政政權的殘餘勢力，這可能導致局勢高度不可預測，但如果伊朗當局因美國持續的軍事壓力而進一步削弱，這種情況發生的可能性也會增加。
文章分析，無論伊朗的權力交接最終以何種形式展開，其區域影響力將十分深遠。以色列將制定緊急應變計畫並準備好進一步的軍事選項，而海灣阿拉伯國家則可能試圖盡快緩和緊張局勢。儘管海灣國家對伊朗襲擊領土感到憤怒，但關鍵仍在於盡快與最終出現的任何政權建立可行的長期關係，並維持某種形式的冷和平，同時盡可能減少對各自國內局勢的衝擊。
此外，土耳其和巴基斯坦都面臨嚴重的安全隱患，尤其是在伊朗開始分裂之際，如果伊朗境內的庫德族和俾路支武裝分子試圖建立政治據點，情況就更加令人擔憂。
同時，俄羅斯和中國雖然擔心失去合作夥伴並面臨能源中斷的風險，但儘管兩國都將伊朗視為戰略夥伴，但它們對局勢的影響力卻十分有限。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。