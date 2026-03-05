我是廣告 請繼續往下閱讀

▲場景化科技體驗 智慧穿戴打造全方位健康運動管理。（圖／品牌提供）

▲深耕數位創作與行動影像 打造專業級創作體驗。（圖／品牌提供）

世界行動通訊大會（MWC 2026）在西班牙巴塞隆納盛大開幕。華為以「Now is Yours，此刻由你」為主題，攜手機、筆電、平板、手錶、耳機等多款產品璀璨亮相，向全球消費者集中呈現了華為在折疊螢幕技術、運動健康、行動影像與生產力及創作力等領域的最新突破，生動勾勒出數位時代未來生活的景象。在「智慧世界」展示現場，華為充分展現了其作為智慧時代引領者的技術實力。行動辦公場景中，華為帶來筆電級的生產力體驗。使用者在搭載 HarmonyOS 的裝置上，可順暢運行 WPS 等電腦版等級的辦公軟體，搭配實用的華為筆記功能，隨時隨地完成專業創作與高效率協作。在軟硬體協作創新方面，華為「雲晰柔光屏」在帶來清晰又護眼的顯示體驗同時，又能帶來類紙的書寫繪畫的獨特體驗。此外，華為帶來了8.8吋旗艦小尺寸平板HUAWEI MatePad Mini，以輕薄攜帶與智慧體驗為用戶提供更多選擇。現場還展示了華為最新旗艦Mate 80系列手機超強AI能力，多種個性玩法讓用戶沉浸式體驗翻倍。此外，透過影片，向消費者展示了Mate X7等折疊的高精密關鍵零件，生動呈現華為全球領先的折疊螢幕技術，樹立業界新標竿。「活力生活」展區以場景化體驗為主，直觀呈現了科技如何賦能運動與健康在模擬真實運動情境中，觀眾可親身體驗華為穿戴裝置於多元場景下所提供的智慧應用功能。HUAWEI WATCH GT 6系列搭載進階騎行功能，讓騎行愛好者輕裝上陣、高效破風；HUAWEI WATCH GT Runner 2首發智慧馬拉松模式，包含賽前訓練、賽中指導與賽後分析，助力跑者科學進階；HUAWEI WATCH 5與HUAWEI WATCH D2則充分展現了華為穿戴全方位領先的健康管理能力，從便捷監測到主動提醒，讓用戶健康關懷一步到位。HUAWEI WATCH GT 6 系列目前已在台銷售；HUAWEI WATCH GT Runner 2上市資訊將另行公布。在「探索自我」展示現場，華為為用戶打造了一片自由創作的空間。觀眾可現場體驗華為自研的「天生會畫」App，內建練習素材與豐富多樣的筆刷，輕鬆上手體驗繪畫創作。在影像創作方面，華為透過XMAGE影像技術，充分展現華為影片拍攝的跨越式升級——超高動態範圍、精準色彩還原，以及業界領先的長焦微距與慢動作影片能力，讓使用者隨手捕捉生活瞬間，輕鬆創作出專業級的影像作品。華為以「Now is Yours，此刻由你」的年輕化品牌主張，與全球用戶攜手開啟智慧生活新篇章。2026年，華為將持續推動創新，打造更具競爭力的產品與更極致的全場景體驗，鼓勵每一個用戶，去探索和創造屬於自己的精彩。