馬來西亞政府近年因官員違法、行政疏忽與決策失當而付出的司法代價逐漸浮現。官方資料顯示，2020年至2025年間，政府因相關案件經法院裁定支付的賠償總額已超過9億3336萬令吉（約新台幣72.3億元）。這筆巨額支出引發了外界對公務體系問責機制的關注，也促使當局啟動調查與追償程序，防止類似情況持續侵蝕公共財政。總理兼財長安華於3月3日在國會書面答覆中指出，這些賠償案件主要源於政府機構或公務員在執勤中涉及違法行為、行政過失或不當決策，最終導致政府在民事索償或行政訴訟中敗訴。賠償類型涵蓋了行政責任以及因執法爭議引發的損害賠償，範圍遍及多個政府部門。安華表示，政府已指示相關部門展開全面調查，釐清案件成因。他強調，若證實官員履行職務時存在不負責任或違反規定的行為，主管機關須評估是否採取紀律處分，甚至啟動索償程序，確保責任不會僅由政府與納稅人承擔。政府目前已向涉事部門發出警告，要求強化行政審核流程並改善法律風險管理，以降低未來敗訴的機率。馬來西亞公共行政體系依據《1957年財務程序法令》設有「追償機制」，允許向因疏忽造成政府損失的公務員追討賠償。然而，學者觀察指出，過去該機制啟動頻率有限。隨著現任政府推動更嚴格的問責制度，未來關鍵表現為是否能落實責任追究，以維持政府治理的公信力。近10億令吉的判賠金額凸顯了行政責任與治理風險的嚴峻性。這波追責行動反映出政府試圖改善公部門管理的立場，外界普遍關注相關機制能否有效運作，進而避免未來類似賠償案件持續增加。