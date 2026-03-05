我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉辦身心障礙者職業訓練班開訓儀式，有高雄市各社會福利機構及工會團體代表，以及各身心障礙者職業訓練班老師、輔導員、志工和86位學員與會。(圖／記者黃守作攝，2026.03.05)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.05)

▲高雄市政府勞工局舉辦身心障礙者職業訓練班開訓儀式，期協助身心障礙者啟航圓夢。(圖／記者黃守作攝，2026.03.05)

高雄市政府勞工局於今(5)日，在高雄市三民區博愛職業技能訓練中心禮堂，舉辦身心障礙者職業訓練班開訓儀式，期協助身心障礙者啟航圓夢。高雄市政府勞工局身心障礙者職業訓練班開訓儀式，是由勞工局局長江健興與博愛職業技能訓練中心主任徐雅瑩共同主持，有高雄市各社會福利機構及工會團體代表，以及各身心障礙者職業訓練班老師、輔導員、志工和86位學員與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，勞工局所屬博愛職業技能訓練中心是全國唯一專責協助身心障礙朋友技能訓練及職業重建的機構，教學團隊持續深化個別化、職能導向的教學模式，而所開設的室外環境整理、圖文編輯人員、ERP行政事務與短影音製作，以及人工智慧(AI)工作術與行政事務應用等課程，均已通過iCAP職能導向課程認證，以展現課程設計緊密對接產業需求的成果，期學員結訓後都能圓夢飛翔。江健興說，博愛職業技能訓練中心另為因應產業人力需求與訓練品質精進目標，於今(115)年也將持續推動開設，環境清潔人員培訓及洗車美容人員訓練等課程，並申請iCAP職能導向課程認證，期進一步強化學員實務技能，以提升就業媒合與職場穩定度。江健興也期勉與會學員，除了要認真學習工作技能外，也要強化自身的心理素質，而教學團隊在工作技能養成、生活心理輔導及就業媒合等層面，都會提供專業的教導與協助，期學員不要害怕一時的挫折與失敗，努力在職訓班啟航建立自信，在未來的路上圓夢飛翔。