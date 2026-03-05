我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政府於3月4日證實，安全部門已逮捕多名涉嫌替中國從事間諜活動的菲律賓公民。官方形容此案為「嚴重的國家安全事件」，並強調相關滲透行動已被迅速制止。這起事件再度顯現了南海局勢下的外國勢力干預問題，也促使菲律賓政界加速推動反間諜法修訂，以強化對情報活動的防範能力。國家安全委員會在聲明中指出，涉案人士受僱於中國情報機構，執行與南海局勢相關的任務。國安會表示，這些人員皆為菲律賓公民並已承認參與，目前正配合進一步調查。據消息人士透露，至少有3名被告涉案，其中一人供稱起初在國防部擔任基層職員時，受熟人以酬勞誘使撰寫評論，隨後合作內容擴大至提供菲律賓與美國等盟友互動的敏感資訊。該被告坦言因經濟壓力而難以抽身，相關任務持續至2025年。近年來，菲律賓與中國在南海的摩擦表現為頻繁的船隻對峙。馬尼拉持續強化與美國的軍事合作，包括擴大《加強防務合作協議》（EDCA）的基地使用權。在地緣政治緊張升高的背景下，各方對軍事與外交情報的關注度同步上升。菲律賓當局去年亦逮捕10多名涉嫌蒐集軍事設施資訊的中國公民，安全部門對外國滲透的警惕已顯著提升。面對新型態的安全風險，菲律賓國會正討論修訂已有數十年歷史的間諜法。修法方向預計將法律適用範圍從戰時擴大至和平時期，並納入網路攻擊與數據外洩等威脅。國安會表示，若修法通過，政府將擁有更大的調查權力以打擊情報網絡。這起案件不僅是司法追蹤的成果，也反映出南海爭端已延伸至內部行政體系的防禦與法律制度的更新。當經濟誘因成為滲透的破口，菲律賓如何在強化對外同盟的同時，建立更嚴密的對內保防機制，表現為現任政府維護國家利益的關鍵挑戰。