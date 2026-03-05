我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜衝東京巨蛋揪球迷一起喊「下面一位。」（圖／IG@nextone_gua）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（5）日在東京巨蛋開打，中華隊首戰對上澳洲3：0落敗，不過反而激起了台灣球迷的氣勢，綜藝天王胡瓜也和老婆丁柔安一起前往當地為中華隊應援，他還邀請觀眾席的球迷一起喊自己的招牌口頭禪「下面一位」，讓現場瞬間嗨到最高點。胡瓜稍早透過自己YouTube節目《下面一位》的官方社群分享現場畫面，只見他坐在東京巨蛋觀眾席中吶喊，興奮表示期待已久的經典賽終於開打，隨後更帶領周圍球迷一起高喊招牌口號：「加油！加油！加油！下面一位！」瞬間炒熱整區氣氛，不少球迷也跟著節奏齊聲應援，展現台灣球迷的團結與熱情。儘管中華隊此戰最終以0比3不敵澳洲，但胡瓜特地飛往日本現場加油的舉動，仍讓許多網友感動，認為這不只是看球，更象徵對台灣棒球的支持與凝聚力，相關影片曝光後，也吸引不少粉絲留言大讚：「瓜哥真的很熱血」、「在海外看到台灣人一起加油很感動」。值得一提的是，本屆經典賽也吸引不少台灣藝人到場觀戰，包括啦啦隊女神籃籃與101董事長賈永婕等人也被目擊現身東京，共同見證這場棒球盛事，對許多台灣球迷而言，無論勝負，能在東京巨蛋齊聲為中華隊加油，已經是一場難忘的經典時刻。