在燃油供應緊張與國際油價攀升的雙重壓力下，緬甸軍政府宣布對自用小客車實施單雙號限行措施。這項旨在降低燃油消耗並穩定市場的節能政策，在長期受內戰、停電與通膨困擾的社會背景下，隨即引發民眾憂慮。部分城市已出現排隊加油與跨境尋油的現象，凸顯了緬甸能源體系的脆弱性。緬甸國防與安全委員會於3月4日發表聲明，要求自用小客車採取車牌單雙號限行制度。根據規定，車牌首位為偶數的車輛僅限偶數日行駛，奇數車牌則對應奇數日，電動車與電單車暫不在此限。官方表示相關措施將於3月7日正式生效，並警告企業不得囤積燃油或哄抬價格，否則將面臨法律追究。隨著美以襲擊伊朗後引發的報復行動，海上航運安全面臨威脅，加劇了市場對荷姆茲海峽運輸的擔憂。由於全球約三分之一的海運石油需經此航道，供應風險的上升直接推高了國際油價，進一步衝擊了高度依賴進口能源的國家。緬甸國內約90%的燃油依賴海外供應，主要來源為新加坡與馬來西亞。世界銀行指出，在外匯短缺、物流不穩與政治衝突影響下，緬甸燃油供應近年持續承壓。新政策公布後，仰光居民普遍擔心通勤與商業活動受阻，進而推高日常開支。在官方宣布限行前，曼德勒等多個城市的加油站已出現長龍，邊境城鎮妙瓦底更傳出燃油售罄，迫使居民跨境前往泰國湄索鎮補給燃料。單雙號限行雖能短期抑制需求，但若外匯短缺與進口受阻的結構性問題未解，能源壓力仍將持續。對於長期陷入動盪的緬甸而言，燃油短缺表現為影響民生與社會穩定的重要變數。