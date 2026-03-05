我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢急速惡化，原本計畫參與美國主導加薩和平機制的印尼，目前已踩下外交煞車。隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動引發區域緊張，印尼政府宣佈暫緩推進由美國總統川普倡議的「和平委員會」計畫。印尼外交重心正轉向日益嚴峻的伊朗衝突，並釋出願意居中斡旋的訊號，反映出其在中東議題上的戰略重新定位。印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）於3月3日表示，隨著伊朗局勢升級，各方焦點已顯著轉移，「和平委員會」的討論因此陷入停滯。印尼目前正與波斯灣多國協調立場，評估衝突對區域安全與能源供應的風險。此前，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）曾計畫派遣約8千名士兵參與維和行動，但這項構想在國內引發強烈辯論，部分輿論擔心此舉將使印尼捲入複雜的地緣政治角力。面對內外壓力，普拉伯沃近期與外交顧問及前任總統會晤。據悉，他在席間坦言參與該委員會在當時被視為具備可行性的外交方案，但在現下情勢中並非理想選項。學界對此也出現不同聲音，加查馬達大學教授達夫裡指出，印尼長期奉行「自由且積極」的不結盟政策，若深度參與由美國主導的機制，可能削弱其作為調停者的中立性與可信度。儘管參與機制受阻，印尼仍試圖維持其調解者形象。蘇吉歐諾透露已與伊朗外長通話，轉達普拉伯沃願意親赴德黑蘭調停的意願。然而，隨著伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在空襲中身亡，印尼相對低調的態度也引發議論。前副外長迪諾指出，印尼的沈默可能被解讀為立場轉變，進而影響調停提議的成效。印尼如今同時面臨兩難局面。一方面希望透過和平機制提升國際影響力，另一方面又必須維持其長期主張的不結盟外交原則。隨著中東戰火擴大，印尼是否繼續參與川普（Donald Trump）提出的和平委員會，以及印尼能否真正扮演調停者角色，仍有待未來局勢發展觀察。