我是廣告 請繼續往下閱讀

中國政府去年祭出「首來族」辦理台胞證免費，1256個景點免門票等措施，吸引台灣人前往中國旅遊，陸委會臉書發文示警赴陸旅遊的潛在風險，直指這些誘因實為精心包裝的統戰手段。並指出赴陸旅遊不僅存在強買強賣「紅色景點」的認知作戰風險，還可能遇上拘留、盤查，提醒國人切勿被優惠吸引，忽略背後潛藏的政治宣傳。根據最新統計顯示，赴陸風險已從認知干擾升級為實質人身威脅，自民國113年元旦至115年2月底已有313件通報、包括赴中國大陸失聯114人、遭留置盤查25人、疑遭限制人身自由174人，且案件量有持續增加的趨勢。儘管國台辦強調只要合法就不必有顧慮，但實際上無理騷擾與恐嚇案件頻繁發生。陸委會強調「非必要請勿前往」，呼籲國人在中國大陸務必保持高度警覺，並且登錄「國人赴陸動態登錄系統」，以利國人在中國期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。除審慎評估行程安全性，更應避免辦理當地相關證件，或是隨意連結當地無線網路，以防個人資料遭盜用、手機資料被駭，或數位足跡被全程監控的風險。