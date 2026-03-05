我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯手以色列攻擊伊朗，伊朗則展開反擊，中東戰火也擾亂全球金融市場，台北股、匯市也出現劇烈震盪，台股在歷經3天的大跌之後，今（5）日展開反攻，終場上漲844點，新台幣兌美元盤中也快貶到31.8元。中央銀行今日也證實，在貶勢較大時，有進場拋售美元阻貶，不過，就目前觀察，這波最大震盪應該已經結束。市場傳出伊朗有意與美國談判，加上美國總統川普承諾穩定油市，緩和投資人對中東衝突的焦慮，國際股市強勢反彈，台股今日盤中大漲1490.8點，創歷史單日第2大盤中漲點，終場仍上漲844.06點，創史上第5大單日收盤漲點，不過，外資仍持續在台股倒貨，賣超台股514.95億元，累計5天提款台股近3000億元，也讓新台幣面臨貶值壓力。新台幣兌美元今日以31.66元、升值3.5分開出，在台股反攻漲逾千點之下，新台幣一度衝上31.61元，不過，隨著台股漲幅收斂，加上外資台股倒貨匯出，新台幣下午多次翻貶破31.7元，一度來到31.739元，最後在央行出手調節之下，守住31.7元，終場收31.683元，小升1.2分，並爆巨量台北及元太外匯市場合計32.49億美元。央行外匯局長蔡烱民表示，這波市場最大震盪應該已經結束了，由於股匯市呈現連動，只要股市波動不會再擴大，新台幣的匯價也會回到相對平穩的價位，除非基本面有很大變化。不過，他也不諱言前幾天市場劇烈震盪，台股大跌，外資賣超台股，資金也跟著匯出，導致新台幣匯率供需失衡，央行有進場拋匯阻貶。至於市場揣測31.7元是央行這波新台幣防線，蔡烱民說，央行透過調節向市場傳遞的訊息，就是希望匯市穩定，今日匯市波動主要反映市場機制及供需變化，央行也不會設定防守價位，而是看市場變動進場調節。此外，他也強調，匯率波動主要仍受到外資資金進出與市場情緒影響，加上台灣匯市屬於「淺碟市場」，外資每日資金進出量體相當大，一旦供需失衡或市場波動過大，央行就會適時進場調節，以維持市場秩序。