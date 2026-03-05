台南市前（2024）年底曾經舉辦「臺南400宴」辦桌活動，邀請臺南4大總鋪師做辦桌菜，當時席開400桌，4分鐘立刻被搶訂光，後還加碼加開88桌。4位總鋪師中領軍的為有「辦桌南霸天」稱號的阿勇家餐飲事業「阿勇師」，其大弟子王明煌此次將與所長茶葉蛋合作，推出限定宴席，每人費用1980元，明（6）日11:00開訂，僅此一場且限量僅有40桌，想搶手腳得快。
有「辦桌南霸天」稱號的阿勇家餐飲事業，老闆就是人稱「阿勇師」的汪義勇，辦桌菜色維持傳統口味又會加入新穎元素，且每一道都份量十足，尤其是水果塔與冰淇淋最是大到驚人。近年來，許多辦桌筵席也多交由大弟子王明煌主力操刀，也因此所長茶葉蛋此次找上王明煌，一起推出「蛋幾咧！總舖師欲出菜囉」活動，將在4月11日舉行一場將辦桌結合茶葉蛋的蛋桌盛宴。
王明煌提到，此次菜色除了有茶葉蛋，更將會吃到阿勇師招牌的古早味魚羹，還有龍蝦三明治、碳烤海大蝦等。僅此一場，且僅有40桌，相較之前400桌4分鐘被訂光之紀錄，恐怕此次會更搶手。
🟡「蛋幾咧！總舖師欲出菜囉」活動資訊一覽：
席次預訂：3月6日（五）11:00開賣，售完為止
預訂辦法：點擊訂位專屬網頁進去後，選擇報名人數後按「立即購買」，即會出現基本資料及付款資訊。
宴席費用：每人1980元，或直接10人包桌1萬9800元(含稅)
名額：僅限量40桌
宴席日期：2026年4月11日（六）
時間：18:00開席，17:15準時入席
宴席地點：臺南市東區龍山社區發展協會活動中心
地址：臺南市東區林森路一段311號
台南遠東香格里拉推新菜單 春季薺菜料理上市
台南遠東香格里拉飯店「醉月樓」中餐廳則是迎來新菜色，即日起至4月19日推出春季限定主題菜單「春薺正當時」，以迎春時節最具代表性的薺菜為主軸，透過經典江浙及上海料理手法，呈現清芬柔雅、層次分明的春日風味。
薺菜帶有淡雅草本香氣，若處理不當易生澀味，因此自古即講求汆燙去澀、適切搭配，方能展現其清而不薄、雅而有味的風味特質。在料理詮釋上，「醉月樓」許忠賢主廚秉持「以季節為本、以原味為先」的料理理念，依不同菜色特性靈活運用技法，或汆燙去澀、或快炒提香；入羹時講究湯清味正，慢火燒製則精準掌握火候與收汁分寸，使薺菜的清芬自然襯托主味。
菜色中像是冷盤「珍珠薺菜拌口蘑」，是以汆燙後的嫩薺拌入洋蘑與鮮甜玉米，保留春蔬最純淨的清香；湯品「竹笙薺菜豆腐羹」則承襲江南清羹工法，重「鮮」不重「濃」，將薺菜與群菇、嫩豆腐、鮮筍等慢火煨煮，竹笙吸附湯汁精華，湯色清雅。「春薺正當時」春季限定佳餚，即日起至4月19日於台南遠東香格里拉飯店「醉月樓」推出。
資訊來源：阿勇家餐飲事業、所長茶葉蛋、台南遠東香格里拉飯店
