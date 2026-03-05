我是廣告 請繼續往下閱讀

國際評級機構惠譽將印尼主權評級展望從「穩定」下調至「負面」，但仍維持BBB投資級評等。這項調整反映了市場對印尼政策方向與財政前景的不確定性。在短短一個多月內，從明晟（MSCI）對股市治理的質疑，到穆迪（Moody's Corporation）與惠譽（Fitch Group）相繼下調展望，印尼的金融信譽正接連受到考驗，也促使投資人重新評估這個東南亞最大經濟體的風險。惠譽於3月4日的報告中指出，決策過程趨於集中，使市場對政策組合的一致性與透明度產生疑慮。評級機構認為，若缺乏明確方向，將削弱印尼的中期財政前景。今年1月底明晟的質疑已導致市值一度蒸發約1200億美元（約新台幣3.77兆元），顯示國際機構對印尼經濟治理能力的關注正在顯著增加。此外，印尼政府提出的8%經濟增長目標雖具備政治意涵，但若伴隨擴張性財政支出，可能對宏觀經濟穩定構成壓力。惠譽預測今年財政赤字將達GDP的2.9%，略高於政府設定的2.7%目標。印尼財政部對此回應，政府仍致力維持財政紀律，確保赤字控制在法律規定的3%範圍內，這項自亞洲金融危機後建立的準則，被視為維持穩定的重要制度。外部環境亦增加預算壓力。中東衝突推高國際油價，印尼財政部估算若油價升至每桶90美元（約新台幣2830元），赤字可能擴大至3.6%，突破法定上限。經濟學者指出，儘管市場對評級調整已有心理準備，但風險溢價的上升仍會對印尼盾匯率帶來壓力。若政府無法縮減如免費營養餐等大型社會計畫支出，財政平衡將面臨更嚴峻的挑戰。多家評級機構的警告反映出市場對政策一致性與財政紀律的關注。印尼雖具備人口紅利與資源優勢，但未來能否穩住投資者信心，表現為政府如何在推動成長與維持財政穩定之間，取得更清晰的政策平衡。