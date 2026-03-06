快點儲水！台灣自來水公司公告，3月6日（週五）上午開始在彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣4縣市部分地區將實施停水作業，原因包含管線汰換、增設排水設施、水量計埋設作業等，最長停水時間將達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月6日上午起停水影響範圍與時間懶人包，提供給民眾一次掌握，記得區域內民眾儘早儲水，並在停水期間關閉抽水設備。
本文重點摘要
◼︎彰化縣3/6停水範圍
◼︎雲林縣3/6停水範圍
◼︎高雄市3/6停水範圍
◼︎屏東縣3/6停水範圍
🟡彰化縣3/6停水範圍一次看
🕦停水時間：3月6日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：辦理興工路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
伸港鄉：定興路、文工二街。
📍降壓影響區域
員林市：大饒路、山腳路一段、山腳路二段、東彰路九段、東西向快速漢寶草屯線、林厝交流道、柳橋路一段。
🕦停水時間：3月6日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理員林市中山南路等汰換管線工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
員林市：光明南街東側、光明街東側、惠明街、永和街等部分沿線巷弄。
🕦停水時間：3月6日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理道周路路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
和美鎮：愛惜路、道周路、鹿和路六段。
🟡雲林縣3/6停水範圍一次看
🕦停水時間：3月6日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理管線改善工程，增設排水設施，停水施工。
📍停水影響區域
莿桐鄉：中正路、光復路、和平路、莿桐北路一段、莿桐北路二段、饒平西路。
🟡高雄市3/6停水範圍一次看
🕦停水時間：3月6日上午10時至下午14時（共4小時）
📌停水原因：辦理114年鳳山所轄區等穿越箱涵管遷工程。
📍停水影響區域
林園區：港埔一路、港埔三路、港埔二路、頂厝路。
🕦停水時間：3月6日上午10時至下午16時（共6小時）
📌停水原因：辦理楠梓區立民路路段等一帶汰換管線工程。
📍停水影響區域
楠梓區：立仁街、立民路。
🟡屏東縣3/6停水範圍一次看
🕦停水時間：3月6日上午8時至下午16時（共8小時）
📌停水原因：辦理「114年東港所分區計量管網委外建置及漏水調查」水量計埋設作業停水施工。
📍停水影響區域
東港鎮：東津里／水源路以南，水源一路以東，沿海路以西，新義路以北。
🕦停水時間：3月6日上午9時30分至下午16時（共6.5小時）
📌停水原因：辦理南州鄉同安村汰換管線工程。
📍停水影響區域
南州鄉：同安路、牛埔路。
資料來源：台灣自來水公司
