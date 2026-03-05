我是廣告 請繼續往下閱讀

29歲「北一女神」蔡瑞雪被週刊爆料，疑似介入大9歲時尚雜誌《GQ》已婚編輯長「那個凱文」（王懷祖）的家庭，兩人不但在信義區擁吻，更相約赴北海道滑雪，對此，蔡瑞雪今（5）日先後發布兩則聲明，澄清沒有和王先生出國滑雪，其中兩人只是一般朋友，她給予正在協商離婚的友人支持，此點讓網紅巴毛律師看傻眼，直言「發這種心虛的聲明不如乾脆嘴巴閉閉」。蔡瑞雪在第一份聲明中表示，與王先生於2025年11月經由朋友介紹認識，平時僅為一般朋友關係往來，「當時王先生曾向本人表示，其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜，本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。」否認和男方有任何踰矩行為。針對蔡瑞雪的說法，巴毛律師在粉專發表看法，點出其中的盲點，「這個聲明我怎麼看都覺得怪怪的...如果是普通朋友幹嘛又強調對方正在協商離婚啊...朋友跟對方離婚跟你根本沒有關係呀...發這種心虛的聲明不如乾脆嘴巴閉閉。」貼文發布後引來許多網友附和，「問題是還沒離婚就疑似一起遊玩一起住」、「有種越描越黑的感覺...」、「笑死真的，對方有沒有跟配偶分居關妳什麼事」、「讓人感覺此地無銀三百兩！」蔡瑞雪在就讀北一女中時，憑藉清純校花形象成為風雲人物，她於2014年參加《校花點點名》節目後爆紅，隔年登上《大學生了沒》，隨後經營YouTube分享彩妝與Vlog，並於2017年赴韓參加Mnet選秀《偶像學校》，雖然第四集即遭淘汰，但累積不小話題。從韓國返台後，蔡瑞雪力拚轉型，她主演電影《陪你很久很久》、《殮魂師》，電視劇如《噬罪者》、《浪漫輸給你》、《地獄里長》等，展現多樣角色潛力。