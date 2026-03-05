我是廣告 請繼續往下閱讀

中東地區開戰，伊朗封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油及天然氣運輸，也危及到台灣能源安全。經濟部長龔明鑫今（5）日受訪表示，國內原油及天然氣儲存量均穩定，強調3月的原油及天然氣都已掌握，4月仍在努力掌握；若4月再不濟，還有作為「最後手段」的燃煤機組。龔明鑫表示，目前國內儲油量超過100多天，急迫性沒有那麼強，天然氣儲存量也超過11天以上，符合現有規定，「我們對油與氣都有掌握。現在請賴次長（賴建信）每天開會，盡量把4月份的油與氣也掌握下來」，台灣1個月平均有30條船，從中東過來是10條船，其他國20條是沒有問題。如今3月的原油及天然氣已穩定，若戰事到4月還有影響，經濟部也同步進行三階段方案因應，「提前調貨」、「亞洲調貨」，以及「市場買現貨」。他評估，目前與美國和澳洲長約調整都有在進行，努力爭取提前4月合約；而與亞洲鄰國，如日本、韓國進行交換這部分較有難度，「目前大家都在搶貨」，最後現貨市場是有貨，但就是必須要考量價格是否合理。至於是否可能在天然氣缺乏情況下，在4月加大燃煤發電。龔明鑫說，「燃煤發電是最後手段」，並說3月還在空汙管制季節，等到4月就不是空汙季，法令彈性比較大情況下，也許到時再視情況考慮。當媒體提問，外界質疑啟動燃煤機組就是因為「非核家園」錯誤能源政策。龔明鑫反駁，核電廠是因為 40 年執照到期停止，是後來修法才可以再運轉，至於核四是前總統馬英九時代就停止，再加上核四重啟公投沒過，「事實上也不適合再運轉了」他也補充，台灣在2016年後經濟大好，用電需求遠超預期，一部核電機組約1GW，但台灣光今年就有5.2GW的新機組即將上線，單獨靠核能無法解決這麼大的需求，仍必須靠多元電力才能達成電力需求。另外，《紐約時報》報導，若台灣面臨能源短缺，將會危及全球經濟，因為台灣所生產的半導體、電腦被使用在手機、電動車跟AI系統，而沙烏地阿拉伯是台灣最大原油來源，25%的天然氣也來自卡達。對此，龔明鑫信心喊話，我們會用最盡全力，讓我們的這個能源不會出現短缺，影響到發電或產業，「不會讓這個事情發生的。」