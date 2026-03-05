威力彩第115000019期將在今（5）日驚蟄節氣晚間20時30分開出，今晚威力彩頭獎保證2億元，威力彩開獎時間在每週一、四晚間20時30分，透過直播陸續開出威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月5日最新開獎號碼，記得來看看今晚是否有財神爺敲響你家門！

🟡3月5日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000019期）

威力彩：20時30分開出。

今彩539：20時30分開出。
39樂合彩：20時30分開出。

3星彩：20時30分開出。
4星彩：20時30分開出。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲威力彩開獎時間在每週一、四晚間20時30分，透過直播陸續開出威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新獎號。（圖／記者張嘉哲攝）
威力彩怎麼買、一注多少？玩法規則一次看懂

威力彩屬雙區選號樂透，投注時須先自第1區01至38號中選出6碼，再從第2區01至08號挑選1碼，形成「6+1」組合，威力彩每注為100元。威力彩開獎於每週一、四晚間20時30分直播進行開獎，當日晚間20時截止投注。

開獎時，先由第1區38顆號碼中隨機開出6碼，再由第2區8顆號碼抽出1碼，共7碼構成當期中獎號碼。若7碼全中即可抱回頭獎13.5億元；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，雖獎金亦高，但與頭獎差距極大。

📌頭獎：第一區6碼＋第二區中（本期上看13.5億元）。

📌貳獎：第一區6碼全中（第二區未中），獎金多為數百萬至上千萬。

📌柒獎：第一區中3碼＋第二區中，400元。

📌捌獎：第一區中2碼＋第二區中，200元。

📌玖獎：第一區中3碼（第二區未中），100元。

📌普獎：第一區中1碼＋第二區中，100元。

▲威力彩每注為100元，7碼全中即可抱回頭獎13.5億元；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，雖獎金亦高，但與頭獎差距極大。（圖／記者賴禹妡攝）
