🟡3月5日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000019期）

▲威力彩開獎時間在每週一、四晚間20時30分，透過直播陸續開出威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新獎號。（圖／記者張嘉哲攝）

▲威力彩每注為100元，7碼全中即可抱回頭獎13.5億元；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，雖獎金亦高，但與頭獎差距極大。（圖／記者賴禹妡攝）

威力彩第115000019期將在今（5）日驚蟄節氣晚間20時30分開出，今晚威力彩頭獎保證2億元，威力彩開獎時間在每週一、四晚間20時30分，透過直播陸續開出威力彩、今彩539、3星彩、4星彩最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月5日最新開獎號碼，記得來看看今晚是否有財神爺敲響你家門！威力彩：20時30分開出。今彩539：20時30分開出。39樂合彩：20時30分開出。3星彩：20時30分開出。4星彩：20時30分開出。※派彩結果以資料為主。威力彩屬雙區選號樂透，投注時須先自第1區01至38號中選出6碼，再從第2區01至08號挑選1碼，形成「6+1」組合，威力彩每注為100元。威力彩開獎於每週一、四晚間20時30分直播進行開獎，當日晚間20時截止投注。開獎時，先由第1區38顆號碼中隨機開出6碼，再由第2區8顆號碼抽出1碼，共7碼構成當期中獎號碼。若7碼全中即可抱回頭獎13.5億元；若僅第1區6碼全中、第2區未中，則為貳獎，雖獎金亦高，但與頭獎差距極大。