中央銀行今（5）日公布今（2026）年2月底我國外匯存底6054.87億美元，月增10.30億美元，續創歷史新高。同時，隨著台股強勢上漲，外資持有國內資產折計規模已突破1.4兆美元，約當外匯存底243%，雙雙刷新紀錄。央行外匯局長蔡烱民說明，由於2月是孳息大月，加上投資運用收益入袋，因此，即便2月上旬匯市波動較大，央行進場拋匯阻貶，外匯存底仍增加10.30億美元。至於匯率變動因素，因各幣別有升有貶，互相抵銷後，對外匯存底影響有限。此外，央行統計，2026年2月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計1兆4697億美元，約當外匯存底243%，蔡烱民表示，外資持有國內資產規模與約當外匯存底占比同步創高，台股大漲是關鍵。央行也公布2月外資進出狀況，統計農曆年前最後3個交易日至開紅盤後4天，外資本金匯入達115億美元，扣除盈餘匯出70億美元，最終總結淨匯入仍有45億美元，顯示外資對台股後市仍抱持信心，資金水位維持高檔。至於主要國家外匯存底表現，央行統計，中國還是最多有3兆3991億美元，第二高則是日本1兆1701億美元，瑞士9261億美元排第三，第四台灣6054.87億美元，印度5726億美元，沙烏地阿拉伯4505億美元，香港4199億美元，新加坡4042億美元、南韓4025億美元。