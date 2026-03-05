我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳敏先老師城市騎行身影，展現銀髮樂活精神。(圖/陳敏先老師提供)

退休教師陳敏先，2月下旬再次背著帳篷與睡袋，展開第27次單車環島騎旅。陳老師不是職業運動員，只是熱愛單車騎行。這次他以「求道於諸野」為題，展開為期15天的單車環島計畫，用1,518公里的長征，寫下屬於自己的不老傳奇，也是為明年南美旅程熱身。退休之後，陳敏先老師沒有停下腳步，反而走向更廣闊世界。多年來，他載著簡單行囊，騎過城市與山海，從2012年至今，14年來己完成12次五大洲34國單車騎旅。今年2月23日啟程的27次環台行，是為明年南美旅程做準備。2026年陳老師以以信仰與文化為主軸，沿途拜訪75座濟公活佛、3座玄奘法師、33座齊天大聖，以及台中法蒂瑪聖母堂與瓜達魯貝聖母堂等地標，希望透過騎行與交流，在不同場域中尋找心靈的答案。沒有豪華後勤，只有帳篷與睡袋的克難式行腳，卻讓這段旅程更顯真實與純粹。一路上，許多民眾自發停下腳步為他加油，甚至有騎士陪騎一小段路，為這段孤獨的長征增添溫度。陳老師笑說，旅程中最難忘的是人與人之間的善意，「每一次有人揮手，就是讓我繼續往前邁進的力量。」目前仍有約一半行程持續進行，未來希望有更多民眾為他加油，一起見證這段跨越年齡界線的旅程。值得一提的是，陳敏先老師與美利達（MERIDA）自行車的緣分已超過十多年。早在十多年前首次環球騎行時，便獲得品牌支持，至今雙方合作歷經兩個階段的陪伴與成長。考量老師體能與長途騎行需求，美利達預計於第三階段導入最新電動輔助自行車，協助他以更輕鬆、安全的方式持續圓夢。談及未來，陳敏先老師透露，2027年將挑戰南美洲單車計畫，第八次的全球單車拚圖，希望把台灣銀髮騎士精神帶向世界各角落。他相信，年齡不是終點，而是另一段旅程的開始；只要持續前行，每個人都能在自己的節奏裡，騎出屬於自己的人生風景。