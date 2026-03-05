我是廣告 請繼續往下閱讀

據最新的布蘭特原油價格為每桶82.72美元，較去年12月的每桶58.92美元比較，價格上升約4成；普氏日韓指標LNG期貨價格（JKM）從去年12月的每9.46 MMBTu／美元，近期上揚至15.11美元，漲幅近6成。

美國、以色列2月28日開打伊朗，戰事將近1週，隨著國際能源價格飆漲，進而也會影響到國內電價及天然氣價格。經濟部電價費率審議會將在本月召開，決定4月以後電價。對於電價是否因此調漲，龔明鑫說，去年9月電價審議會決議調漲民生用電價格，整體平均電價由每度 3.7556 元調高至 3.7823 元，平均調幅為 0.71%。今年3月將要決定今年4月至9月電價，但隨著美國與伊朗今年初情勢緊張，今年初的原油及天然氣價格都逐步攀升，一直到2月28日開打一舉跳高，更因為伊朗封鎖荷莫茲海峽陷入「價格高原期」。當國際燃料價格飆漲，電價、氣價要為平穩就相當有壓力。龔明鑫說明，台灣油價具有「雙緩漲機制」，所以如果價格一定是在亞洲鄰國中最低，即便有漲，漲幅也會在一定範圍內。至於電價，最終會由電價委員會決定，「但在此時間點，我們的態度仍是穩定物價，這是重要目標，我們會盡力往這個方向努力。」至於媒體提問，天然氣價格飆漲，那麼4月月家用與電業用的天然氣是否勢必漲價？龔明鑫直言不一定，強調國營事業既然是國營事業，就無法充分反映市場因素，因為有國價任務在身，平穩物價是國營事業重要的任務。