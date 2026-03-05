我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽開打，許多台灣球迷飛往日本東京巨蛋替中華隊加油，民進黨立委沈伯洋也現身東京巨蛋觀賽，並在臉書分享觀戰心得，直呼現場「台灣人真的超多，根本是全主場」，同時不忘國內政務，賽後沈伯洋立刻回台協商法案，再回東京觀賽應援，網友直呼相當熱血。沈伯洋分享自己到東京巨蛋看球的現場雜感，一到球場就被排隊人潮嚇到「進場排超長，12強的時候都沒排那麼長」，不過因為自己坐在外野區，因此進場速度稍微快一些。這次觀賽最深刻的感受就是台灣球迷人數驚人，前後左右看去幾乎都是台灣球迷，氣氛相當熱烈，全場應援聲音非常大。他回憶，上次是外野的加油聲傳到內野會有落差，而這一次則變成內野的聲音傳到外野會稍微慢一點。此外，他還分享一段觀賽小插曲，指出自己後方坐了一位專業球迷，整場比賽都在向朋友解說戰況與球員表現「讓我們這排看球還配球評，讚」。沈伯洋還提到，自己必須兼顧立法院的行程，表示「先回台灣協商兩個法案和軍購，明晚再飛回東京，繼續為台灣隊應援！」沈伯洋「東京、台灣」往返行程引發網友熱議，有人留言表示「把日本球場當天母球場跑」、「是直接變國內線嗎」，也有人笑說「我以為是捷運巨蛋站跟左營站的距離。」