我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事持續延燒，外界關注戰火是否影響全球局勢。前立委邱毅臉書發文分析，美國原先企圖透過「斬首行動」迅速瓦解伊朗政權，結果卻未如預期，反而激起伊朗更強烈的民族意識與報復行動。他更憂心，若中東戰事持續拖延，美國可能從亞太地區抽調軍事資源，屆時包括日本、韓國與台灣，都可能面臨防衛能力下降與能源短缺的壓力。邱毅表示，美國總統川普對伊朗情勢的判斷完全錯誤，美國原本的構想是以斬首行動刺殺伊朗領袖哈米尼後，再透過軍事打擊促使伊朗教士政權與革命衛隊垮台，最後扶植親美政權上台，複製委內瑞拉模式，但哈米尼不僅沒逃亡，而是在辦公室召集高層開會，最後遭到攻擊身亡。他認為，這樣的結果反而讓伊朗社會出現強烈的民族凝聚力。隨著戰事延燒，美國軍事消耗快速增加，開始從亞太地區調動軍事資源。例如原本部署在韓國的薩德反飛彈系統被調往中東，日本基地的F35戰機也被派去支援，原本規劃提供台灣的愛國者飛彈系統也送往中東應急。邱毅認為，亞太地區勢必受到影響，日本、韓國與台灣原有的防衛能力恐怕只剩下一半，區域安全局勢勢必更緊張。