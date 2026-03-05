中東戰事持續延燒，外界關注戰火是否影響全球局勢。前立委邱毅臉書發文分析，美國原先企圖透過「斬首行動」迅速瓦解伊朗政權，結果卻未如預期，反而激起伊朗更強烈的民族意識與報復行動。他更憂心，若中東戰事持續拖延，美國可能從亞太地區抽調軍事資源，屆時包括日本、韓國與台灣，都可能面臨防衛能力下降與能源短缺的壓力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱毅表示，美國總統川普對伊朗情勢的判斷完全錯誤，美國原本的構想是以斬首行動刺殺伊朗領袖哈米尼後，再透過軍事打擊促使伊朗教士政權與革命衛隊垮台，最後扶植親美政權上台，複製委內瑞拉模式，但哈米尼不僅沒逃亡，而是在辦公室召集高層開會，最後遭到攻擊身亡。他認為，這樣的結果反而讓伊朗社會出現強烈的民族凝聚力。

隨著戰事延燒，美國軍事消耗快速增加，開始從亞太地區調動軍事資源。例如原本部署在韓國的薩德反飛彈系統被調往中東，日本基地的F35戰機也被派去支援，原本規劃提供台灣的愛國者飛彈系統也送往中東應急。邱毅認為，亞太地區勢必受到影響，日本、韓國與台灣原有的防衛能力恐怕只剩下一半，區域安全局勢勢必更緊張。


相關新聞

戰火下還要吃豆腐！藥師稱護照不如台胞證　莊瑞雄嘆：互比沒必要

中東局勢升溫！外交部設「情勢服務專區」林佳龍：助海外國人安全

哈米尼遭斬百姓歡呼！他揭中共「認賊作父」嗆鄭麗文親中是中邪

示警首來族！辦台胞證免費有陷阱？陸委會揭：313人失聯遭盤查