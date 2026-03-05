我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬思純（如圖）在節目中回應自己已經分手張哲軒。（圖／翻攝自微博）

曾透過《七月與安生》電影拿下金馬影后的中國演員馬思純，在2021年公開和樂團「盤尼西林」主唱張哲軒交往的消息，消息曝光後，男方被過去曾發生關係的對象爆料是「渣男」，引發許多爭議。近日馬思純在Podcast節目中，親口證實和男方已經分手，同時表示當時的自己過於戀愛腦，現在很享受單身的狀態。節目中，馬思純坦言自己目前非常享受單身生活，也回顧過去的感情狀態，直言以前的自己是典型的「戀愛腦」，常常會為了感情改變自己、迎合對方，但隨著年齡與人生歷練的增加，她認為現在已經更加成熟，不再需要透過戀愛來證明人生是否完整，她也分享，去年的工作成果讓她感到相當滿足，因此對感情抱持「不強求、順其自然」的態度。談到未來的感情觀，馬思純表示，希望下一段關係能夠建立在信任之上，理想的另一半應該是善良、穩重的人，而且一開始就能讓她安心，她強調，如今更重視自我價值與生活品質，不會再為了維繫感情而勉強自己改變。事實上，馬思純與搖滾樂團盤尼西林主唱張哲軒於2021年公開戀情後，一度備受關注，因男方過去曾被網友起底私生活爭議，包括「愛玩一夜情」、「發生關係不戴套」等負面傳聞，因此分手消息曝光後，網路輿論幾乎一面倒支持馬思純，不少網友留言表示「終於脫離苦海」、「值得更好的人」，更有人笑稱要「放煙火慶祝」，粉絲紛紛鼓勵她專注事業與生活，祝福她重新找回最自在的自己。