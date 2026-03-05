美國與以色列聯手對伊朗發動襲擊，斬首伊朗最高領袖哈米尼及多位領導高層，引發伊朗反擊。有分析認為，對中國來說這一場災難性的地緣經濟大地震，伊朗作為中國對抗美國的戰略緩衝區功能已經瓦解，北京在中東地區的整個架構也遭受重擊，併吞台灣的「戴維森窗口」可能徹底關閉。
美國詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation ） 分析師Youlun Nie在《外交家》指出，中國在中東的整個架構遭受重擊，北京面臨著能源安全崩潰、國防出口癱瘓以及「一帶一路」倡議（BRI）斷裂的立即風險。更慘的是，北京現在必須面對一個恐怖的雙重現實：華盛頓正從中東戰略負擔中解脫，並將軍力轉向印太地區，加速關閉「戴維森窗口（Davidson Window）」；同時，中國在全球南方的影響力正迅速萎縮。
能源安全斷裂
文章指出，美以對伊朗的打擊對全球能源市場影響深遠，對全球最大能源進口國中國造成了系統性衝擊。中國三大秘密能源網路「委內瑞拉、俄羅斯、伊朗」接連倒下，北京獲取廉價、受制裁石油的管道已消失殆盡。
北京為繞過美國制裁，中國與伊朗貿易依賴非美元結算和以貨易貨，隨著伊朗政府垮台，以物易物貿易體系也隨之崩潰，北京被迫轉向全球現貨市場，如今不得不支付戰爭帶來的高額溢價，並以美元結算巨額交易。這種被迫回歸受到嚴格審查的美元交易將嚴重消耗中國的戰略外匯存底。
國防出口崩潰
除了能源領域，伊朗政權瓦解也重創了中國發展軍工複合體的野心。中國近年來武器出口攀升，不僅帶來豐厚利潤，也讓北京能將自身技術標準和政治控制滲透到第三世界國家。但如今德黑蘭的混亂局勢，導致數十億美元的交易化為泡沫。
但跟北京顏面盡失相比，經濟損失簡直微不足道，全球南方現有和潛在客戶如今正面臨一個殘酷的現實，「中國軍事裝備根本無法抵禦西方的打擊」，且因中國軍方內部貪腐、反腐的混亂而雪上加霜。
一帶一路斷裂
中國「一帶一路」西進戰略，過去在中東地區扮演重要的地緣經濟、政治樞紐，但兩條主要陸上通道俄羅斯與伊朗，如今都遭到限制，且德黑蘭的混亂局面，讓戰略資產變成了巨大的投資黑洞，涵蓋電信和交通網絡等領域共數十億美元的承諾資金，面臨變成有毒資產的風險，這些項目也很可能被凍結，對中國國有企業造成巨大財務損失，中共在歐亞大陸腹地的野心已遭遇結構性的潰敗。
從大國競爭的宏觀視角來看，伊朗持續被削弱標誌著華盛頓戰略的深刻轉向，過去20年中東一直牽制的美國軍事力量，讓中國有地緣政治喘息空間、實施軍隊現代化並施壓台海，伊朗垮台將會讓美國更自由。波斯灣戰略重擔消散，美國軍方可以迅速將其強大的航空母艦打擊群和空中力量轉向印太地區，遏制中國。
當中東戰事結束，美軍可能已經在亞太地區佔據穩固的軍事基地，因此，中國成功吞併台灣的「戴維森窗口」或許將徹底關閉，中國將被美國更嚴密的遏制圈所困。
全球影響力下降
伊朗亂局或許造成的最持久的後果，是徹底粉碎了中國作為可靠的安全保障者的神話。過去十年，北京精心培育了其在全球南方，尤其是在非洲和拉丁美洲的深厚影響力，將自身定位為制衡西方霸權的強大而仁慈的力量。然而，當其最重要的戰略夥伴面臨生死存亡的威脅時，北京卻僅以言論回應。
社群上也開始認定，中國只是「紙老虎」，樂於透過資源掠奪和債務陷阱外交來攫取經濟利益，卻完全不願或無力運用硬實力來保衛其盟友。對於那些日益依賴北京尋求政治保護和軍事安全的發展中國家而言，這項訊息令人不寒而慄。
