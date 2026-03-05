蘋果2026春季發表會驚喜連連，除了iPhone 17e與新款M5系列Mac電腦外，最大亮點莫過於傳聞已久的平價版筆電「MacBook Neo」正式登場，不到2萬元的超殺定價，配置iPhone 16 Pro等級的A18 Pro晶片，究竟這台筆電效能表現如何？閹割了哪些規格？又適合哪些族群入手？ YouTuber Joeman與Tim哥的實機上手體驗，一次看懂。
MacBook Neo 最具話題性的絕對是價格，256GB版本定價僅19900元，Joeman在上海實體發表會體驗後直呼「這價格實在太殺了」，並表示蘋果憑藉強大的供應鏈優勢，在PC陣營面臨記憶體與SSD大漲價之際反向降價，展現了極大的價格護城河與硬實力，恐引發一波生態系轉移。
改用「手機晶片」效能真的夠嗎？
為了壓低成本，MacBook Neo 打破了近年MacBook採用M系列晶片的傳統，改搭載針對macOS最佳化的A18 Pro手機晶片，會夠用嗎？Joeman指出，A18 Pro處理器的效能大約等同於過往的M1到M2晶片級別，配合8GB記憶體，若是作為一般文書處理「絕對夠用」；影音剪輯方面，要應付疊加兩三個圖層的FHD短影音剪輯也沒太大問題，但若要剪輯4K高畫質影片就會比較勉強。Tim哥認為雖然拿來玩大型遊戲會有點吃力，但如果是遊玩Apple Arcade裡面的輕度小遊戲，跑起來應該還是夠用。
到底適合誰買？達人這樣建議
Tim哥認為這台不到2萬元的MacBook Neo，適合只需處理文件、瀏覽網頁的輕量用戶，或是非影音剪輯相關科系的學生，輕巧的機身與夠用的效能，當作第一台入門MacBook或是備用機都非常完美。但如果有進階的影音創作者需求，或是預算相對充足，Tim哥也坦言，不同產品適合的族群完全不同，若預算足夠，加價選擇擁有M5晶片與512GB起步的MacBook Air，在整體使用體驗與效能表現上仍會是更長遠的選擇。
