▲ 「港都茶樓」推出期間限定的「棒球應援美味戰」，打造造型圓潤可愛、吸睛度滿分的「棒球流沙包」。（圖／高雄翰品酒店提供）

▲Cozzi THE Roof餐廳推出「會員專屬 聚饗美食」優惠。（圖／和逸飯店‧高雄中山館提供）

隨著全球棒壇最高殿堂賽事「世界棒球經典賽（WBC）」熱血開打，飯店業者也祭出系列活動應援。高雄翰品酒店推出館內雙主題應援活動，從住房到餐飲全面集結。和逸飯店‧高雄中山館力挺台灣英雄應戰，推出餐飲及住宿優惠。高雄英迪格酒店將酒店一樓Craft咖啡廳、 頂樓Pier No.1高空酒吧串聯打造為「高雄最強應援基地」推超狂餐飲優惠。高雄漢來大飯店房客在賽事直播期間只要打開客房內電視，即可即時掌握精彩賽況。高雄翰品酒店客房主打活動「熱血應援」WBC中華隊觀賽派對，於3月5日起中華隊賽事期間，在七樓貴賓廳為飯店住客打造專屬應援空間，依實際賽程同步播放，活動現場貼心準備豐富零食點心與飲品，讓住客在舒適自在的空間裡盡情吶喊、暢快乾杯。館內知名的「港都茶樓」亦同步推出期間限定的「棒球應援美味戰」，主廚發揮創意將經典點心華麗變身，打造造型圓潤可愛、吸睛度滿分的「棒球流沙包」，內餡濃郁香甜、金黃流沙一口爆漿，彷彿全壘打般驚喜滿分，為賽事增添甜蜜亮點。和逸飯店‧高雄中山館即日起至3月31日於Cozzi THE Roof餐廳推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」；此外，貴賓於活動期間凡點任一款啤酒，可享「買一送一優惠」。住宿方面，加入AMAZZING CLUB會員預訂「Horse連連」住房專案，享超值優惠房價，邀請球迷在賽事期間盡情享受美食與優惠。高雄英迪格酒店3月5日至3月31日一樓CRAFT、頂樓Pier No.1 任一啤酒買一送一、餐食全面 8 折。賽事期間Craft咖啡廳提供大螢幕即時播放。此外，3月19日至3月31日，頂樓Pier No.1 加碼推出「指定啤酒2小時無限暢飲」，讓樂迷在大港開唱結束後，能與好友續攤狂歡，餐食同樣享有8折優惠。高雄漢來大飯店也加入全民應援行列，房客在賽事直播期間只要打開客房內電視，即可即時掌握精彩賽況，在房內也能同步感受比賽熱血。此外，高雄漢來也特別號召飯店同仁拍攝應援舞蹈影片，並透過社群平台分享，展現港都滿滿的應援熱情。高雄漢來指出，體育賽事具有凝聚人心的力量，此次透過客房觀賽與社群應援，希望讓更多旅客在飯店就能參與這場全民盛事，與全台球迷同步為中華隊喝采，讓運動熱潮與城市觀光相互串聯。