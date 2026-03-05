我是廣告 請繼續往下閱讀

為響應新北市動保政策，國民黨新北市議員戴湘儀，因為自己本身是貓奴，決定將服務處化身成動物之家，設置「毛寶貝愛心認養小棧」，希望透過拋磚引玉的方式，讓更多民眾關注流浪動物的問題，也為待認養的毛小孩找到溫暖的家。戴湘儀今（5）日在臉書發文表示，她的服務處已正式加入由新北市政府動物保護防疫處推動的「毛寶貝愛心認養小棧」計畫，一同為流浪動物發聲。她指出，未來民眾到服務處，不僅可以陳情或諮詢民生問題，也能看到可愛的貓咪，甚至有機會把牠們帶回家。服務處也因此多了一項療癒的新功能，成為浪浪貓咪的中途之家。目前戴湘儀的服務處暫住的是一對一歲多的貓咪兄妹，兩隻都已完成結紮，個性相當溫馴，平時幾乎形影不離、總是黏在一起。她笑說，因為兄妹感情非常好，希望未來能夠一起被領養、一起回到同一個家，繼續相互陪伴，如果民眾有意願領養毛小孩，可以多到認養小棧看看，或許就能遇見與自己有緣的家人。目前新北市已設置約110間「毛寶貝愛心認養小棧」，累計成功認養達8851隻犬貓，戴湘儀認為，透過社區據點的設置，可以讓市民更容易接觸到待認養的動物，提升社會對動物保護的意識，希望藉由自己服務處的示範，吸引更多民間單位與社區據點加入合作。