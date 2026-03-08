究竟誰才是日本女性心中的理想老公？近日日本權威調查網站Rankingoo（ランキングー）公布了「最想和他結婚的韓國帥哥男演員」票選結果，令人驚訝的是，廣大台韓粉絲公認的頂級男神孔劉、玄彬都輸給了擁有187公分傲人身高、散發王者氣場的李敏鎬。這份由1238名日本女性實名投票產生的榜單，揭曉了當今櫻花妹最想嫁的韓國男星排行，也引發大眾對於日本女性「擇偶標準」的熱烈討論。
187公分長腿男神李敏鎬強勢奪冠 安全感是關鍵
在這場競爭激烈的票選中，李敏鎬以79票勇奪第一。除了擁有帥氣臉蛋與187公分的優越身高，日本網友認為他散發著一種「能傾聽人生建議」的成熟氛圍，強壯的體格更給予女性滿滿的安全感，紛紛表示：「和他在一起感覺非常安心！」
「亞洲王子」張根碩奪亞軍 朴敘俊穩坐第3
位居第二的是長年在日本擁有極高人氣的「亞洲王子」張根碩（77 票），網友激讚他性格直率幽默，認為「只要一個微笑就能點亮周圍」，想像婚後生活一定天天充滿樂趣。第3名則是「浪漫喜劇之王」朴敘俊（62 票），他隨和的溫柔氣質與陽剛魅力，被選為高顏值且個性好的最佳伴侶。
散發顧家好男人形象 孔劉、玄彬竟意外跌出前3
而在台灣人氣極高的孔劉（59 票）與玄彬（54 票）則分別僅獲得第4與第5名。網友選擇孔劉的理由除了是因為他擁有成熟大叔魅力，還因為孔劉給人一種顧家的形象，櫻花妹大讚：「感覺孔劉有很多空閒時間可以陪家人」。而玄彬則是因為已婚，在現實生活中展現的奶爸魅力，被公認為愛家好男人的典範。
後面6至10名則分別是朴炯植（50票）、朴寶劍（49票）、池昌旭（47票）、SHINee成員珉豪（47票）、李鍾碩（46票），對台灣粉絲來說，稍微陌生的可能是朴炯植。他過去是韓團ZE:A成員，後轉型當演員，演過《低谷醫生》、《大力女子都奉順》還有和馬東石合作的《十二使者》，在日韓人氣頗高，更在日本辦過10場粉絲見面會，也難怪有不少櫻花妹選他。
資料來源：日本Rankingoo
