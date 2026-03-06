我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華官方啦啦隊隊CT AMAZE成員峮峮。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲WBC經典賽中華隊比賽吸引大批台灣球迷進場為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽昨（5）日在東京巨蛋開打，中華隊首戰以0:3遭澳洲隊完封，除了賽事備受關注，中華官方啦啦隊CT AMAZE也引發話題，傳出約500名台灣粉絲堵在工作人員入口，就為了爭睹啦啦隊女孩風采，現場險些釀成暴動，CT AMAZE也被以有危險為由被迫從其他出口離開，台粉熱情的程度讓日本人也大開眼界。據日媒《體育報知》報導，儘管經典賽在平日白天舉行，現場依舊湧入4萬523名觀眾，東京巨蛋彷彿變成台灣的「主場」，球場360度幾乎被台灣球迷坐滿，三壘側看台還設置「應援舞台」，在日本也擁有高人氣的台灣啦啦隊帶來可愛舞蹈，為球員加油打氣，社群平台上也出現「多拍台灣啦啦隊」等留言。報導指出，比賽結束後，東京巨蛋的工作人員入口聚集約500名疑似等待啦啦隊女孩的粉絲，現場一名警衛苦笑表示：「我也不知道這是在排什麼隊...」，而在入口旁的樓梯上，許多拿著相機與啦啦隊應援毛巾的人群，隨著時間越來越長，當隊伍延伸到約50公尺，球場人員判定情況「有危險」，因此引導台灣啦啦隊女孩改走其他路線，以確保她們安全離開球場。此次CT Amaze公布的名單包括峮峮、林襄、妮可、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒以及妡0，多位人氣啦啦隊與新生代應援成員同場登場，被球迷形容為「女神級夢幻名單」，也讓此次經典賽場邊應援更加吸睛。近年台灣啦啦隊文化在亞洲體壇備受關注，從職棒到國際賽事都能看到熱情應援，此次CT Amaze遠赴日本東京巨蛋，不僅為中華隊加油，也把台式應援文化帶上國際舞台，現場預期將結合舞蹈、口號與應援曲，打造具有台灣特色的應援氛圍。本屆中華隊身處競爭激烈的C組，中華隊3月5日首戰結束與澳洲的預賽，隨後將挑戰衛冕軍日本、強敵南韓以及捷克，爭奪進入8強的兩張關鍵門票。而台灣提供電視轉播的頻道則有緯來體育台、東森電視、台視，台視新聞YouTube也有提供免費文字轉播。付費轉播則有中華電信 MOD，網路付費轉播為Hami Video運動館及愛爾達2026年世界棒球經典賽專區，觀眾可依自己的習慣自行選擇。